限貸令施行滿1年了，讓原本火熱房市迅速降溫，原本應該是買家議價空間大增的時候，但有不少民眾實際看屋卻發現，市場上有大量物件買了幾個月、甚至1年，價格還是沒有變動，成為「殭屍物件」。房產知識平台「賣厝阿明」表示，其實這些堅決不降價的物件，背後藏著屋主、房仲與市場心理的三方角力，他也預期明年會有更多屋主願意調整價格。
屋主厭惡得失心態價格難鬆動 買賣雙方認知有落差
賣厝阿明在臉書粉專「賣厝阿明 知識+」分享，有資深房仲透露，這種「有價無市」現象，來自於屋主心理和房仲策略。屋主大多對自己的房子有強烈的情感價值，定價常常是社區高價成交案例，雖然市場已經出現下跌情況，還是會堅持自己的房子能賣高價，讓物件在市場掛售半年、1年，價格也不見鬆動，很多屋主還有「厭惡得失」的心理，寧可不賣也不接受低於預期的價格，深怕賣便宜會後悔。
這樣的情況造成市場出現買賣雙方心理戰，買方希望開價下修10到15％，不過屋主只想小幅讓3到5％，雙方認知有差距，讓交易量急速驟減。根據內政部最新統計，2025年全國待售新成屋數量首度突破11萬宅，低度使用住宅比率升至9.79%，庫存壓力持續攀升，但價格卻尚未全面反映市場變化。
房價何時鬆動？專家指這時候有機會
而房仲策略部分，資深房仲表示，外界可能會認為，房仲應該積極勸說屋主降價，但其實狀況更複雜，如果仲介過於強勢要求降價，極可能引發屋主不滿，甚至取消委託，因此不少房仲選擇「以時間換取空間」，寧可讓物件久掛，也不願冒失去案源的風險。資深房仲指出，「現在房仲確實面臨兩難，勸降價可能失去委託，不勸降又難成交，只能透過完整市場數據，讓數字自己說話。」
至於價格僵局什麼時候才會結束？賣厝阿明認為，關鍵在屋主的持有成本。隨著央行持續升息，房貸利息、房屋稅與地價稅等支出不斷增加，當屋主出現資金壓力時，價格才可能真正出現調整，預期明年會有更多屋主願意調整價格。
賣厝阿明建議買方，與其被動等待，不如主動出價，透過房仲清楚傳達購買誠意，或許能加速成交。賣厝阿明指出，畢竟在冷清市場中，真正稀缺的不是房子，而是「有誠意的買家」，買家可以鎖定掛售超過6個月的物件，這類屋主已歷經市場考驗，價格彈性通常相對較大。
資深房仲業者傳授3招破解房價僵局的技巧：
1、提供周邊成交實證作為議價基礎。
2、表明快速成交的誠意。
3、適度提高訂金顯示購買決心，這三招往往能打動猶豫的屋主。
賣厝阿明最後提醒準備賣屋或買屋的人，懂得看穿背後角力，理性評估，才不會在「高價不降」的迷霧中錯失交易機會。隨著市場持續調整，買賣雙方的耐心博弈正在考驗著每個人的智慧與決斷。
資料來源：賣厝阿明 知識+、內政部
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
賣厝阿明最後提醒準備賣屋或買屋的人，懂得看穿背後角力，理性評估，才不會在「高價不降」的迷霧中錯失交易機會。隨著市場持續調整，買賣雙方的耐心博弈正在考驗著每個人的智慧與決斷。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。