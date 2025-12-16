我是廣告 請繼續往下閱讀

▲場館內部模擬(圖／運動局提供2025.12.16)

台中將迎來世界級新地標！為打造「酷城市、酷運動」，台中市政府推動「台中市運動產業園區計畫」BOT案，（15）日公聽會中規劃細節首度曝光。民間申請人拋出震撼彈，計畫在水湳經貿園區打造一座擁有 4萬5,000席位 的「超巨蛋」，不僅規格超越國際賽事標準，更創新導入「球場附設主題旅館」，讓球迷未來能體驗「在飯店房間看球賽」的夢幻行程。運動局長游志祥表示，這座「超巨蛋」基地位於水湳經貿園區「創研一」用地，面積約16.35公頃。不同於傳統體育館，該案以「公園中的多功能棒球園區」為核心，規劃了國內罕見的4萬5,000人超大座席，目標鎖定國際頂級棒球賽事與大型演藝活動。最吸睛的是，園區將採複合式經營，結合商場、飯店與藝文空間，並首創在球場內設置「主題旅館」，創造嶄新的沉浸式觀賽體驗，期望將台中「世界棒球之都」的美名推向新高峰。運動局說，綠意引入場館，打造「公園裡的巨蛋」 申請人善用基地緊鄰「中央公園」的無敵優勢，打破封閉式建築的刻板印象，設計上將綠意延伸至場館內部，強化與公園的介面連結。未來這裡不僅是熱血沸騰的賽事場地，平時更是市民休閒、散步的連續性公共空間，真正實現「運動即生活」。另外，專家學者與團體代表參與，針對各界最關心的交通衝擊，公聽會聚焦交通規劃「人潮導流」防塞車。運動局長游志祥強調，市府已將交通疏運列為重中之重。未來舉辦大型活動時，將採「大眾運輸導向」策略，透過大型開放空間與步道，將人流順暢導引至周邊轉運接駁點，並配合捷運綠線、公車路網串聯，避免大量車潮瞬間湧入核心區。游志祥表示，市府將彙整在地居民觀點與專家建議，納入後續可行性評估，期盼透過這座兼具體育、觀光、創研功能的現代巨蛋，帶動水湳經貿園區整體發展。