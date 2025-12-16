我是廣告 請繼續往下閱讀

尼克萊納被懷疑是殺害爸媽的真兇，已遭到警方逮捕。

羅伯萊納在與妻子遇害前，曾在名主持人康納歐布萊恩舉辦的派對上和兒子尼克大吵，最後不歡而散，有可能是悲劇發生的導火線，尼克已遭警方逮捕。

《當哈利碰上莎莉》大導演羅伯萊納和妻子蜜雪兒在家中遭人刺殺身亡，專門報導明星與名流八卦的TMZ稱他們「被割喉」，是兩人其中的一個女兒發現他們遺體，而且告訴警方是某個家族成員殺了他們。警方目前已逮捕兩人32歲兒子尼克萊納，將他無保釋羈押。曾與羅伯合作《軍官與魔鬼》的黛咪摩爾，則發文表示自己內心的傷痛深刻到沒有言語能夠表達。羅伯萊納在《軍官與魔鬼》和湯姆克魯斯、傑克尼柯遜、黛咪摩爾、凱文貝肯等大牌合作，影片票房開紅盤之餘也入圍奧斯卡最佳影片，黛咪發布當時與羅伯萊納、湯姆克魯斯等的合照，寫道：「沒有任何言語能夠真正表達我內心對於失去羅伯與蜜雪兒萊納的深刻傷痛，我們的小孩一起長大，我們一起工作，我會永遠珍惜我們共享的時光與回憶。」在好萊塢，羅伯萊納是很有地位的名導演，他的爸爸卡爾萊納則是著名喜劇演員，兩人都頗受到演藝界人士的尊崇。而他竟是疑似在和兒子嚴重爭執後遭到割喉而亡，如此驚人的結局，沒有人能夠預期，因而合作過的夥伴、欣賞他的同業，都又震驚又難過。尼克萊納過去曾公開提過自己的毒癮，並與羅伯共同合作電影《Being Charlie》，探討成癮議題，只是尼克始終沒能找到內心的安寧，還是擺脫不了癮頭，歐美報導，他在爸媽遇害之前，還曾經在名主持人康納歐布萊恩舉辦的派對上和他們大吵。到最後羅伯萊納與妻子蜜雪兒提前離開，留下來的尼克一直問來賓們是不是很有名的人，神態瘋瘋癲癲的，大家都怕怕。《紐約郵報》八卦版更稱尼克其實很討厭自己的爸爸，一直受不了自己沒爸爸有才華、那麼有創造力，還曾經在毒癮發作下，破壞爸媽的房子，讓他們傷透腦筋。阿諾史瓦辛格的前妻瑪麗亞雪佛，在悼念聲明中哀嘆：「他們真的很愛孩子，從來沒有停止過要當很棒的雙親。」無奈尼克的問題就是很嚴重，導致最後悲劇收場。目前警方還沒有正式宣告尼克就是殺害爸媽的兇手，可是家族好幾位成員都認定他是真兇。