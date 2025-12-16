我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王真琳外型空靈，和劇中泡麵頭造型差很大。（圖／翻攝自IG＠truetrue.wang）

女星王真琳曾在《模仿犯》、《四樓的天堂》中有亮眼表現，還曾獲得金鐘提名，近來她在台語劇《人生只租不賣》中飾演水電工「姍姍」，燙起泡麵頭，戴上圓框眼鏡，讓原本氣質脫俗的她判若兩人，而她也分享自身租屋經驗，遇到半夜喝醉會貼恐嚇紙條在門上的房東。王真琳在劇中演出水電工「姍姍」，有過10年租屋經驗的她經歷過各式房東，「以前有遇到一個很兇、很怪的房東，