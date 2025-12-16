女星王真琳曾在《模仿犯》、《四樓的天堂》中有亮眼表現，還曾獲得金鐘提名，近來她在台語劇《人生只租不賣》中飾演水電工「姍姍」，燙起泡麵頭，戴上圓框眼鏡，讓原本氣質脫俗的她判若兩人，而她也分享自身租屋經驗，遇到半夜喝醉會貼恐嚇紙條在門上的房東。
陳姸霏東西慘發霉 王真琳遇恐怖房東
王真琳在劇中演出水電工「姍姍」，有過10年租屋經驗的她經歷過各式房東，「以前有遇到一個很兇、很怪的房東，
會半夜喝醉貼恐嚇紙條在門上，但也有很溫暖的房東， 在疫情期間會問我們的身體狀況還好嗎？需不要要燉雞湯給我們。」
同劇演員黃河過往也有租屋經驗，
每次最崩潰的就是東西壞了永遠找不到人處理，訊息傳出去之後就像丟進黑洞；陳姸霏則曾和朋友合租，小看通風重要性， 選了一間沒有窗的房子，不透氣又不透光， 大量東西發霉讓她受到教訓。
《人生只租不賣》探討新世代中不同的居住型態，
包括近年廣受討論的社會住宅等，以輕喜劇結合社會議題，打造出新型態台語職人劇，陳姸霏飾演的躺平族「幸琪」 在母親過世後意外獲得豪宅，怎知一半繼承權在黃河飾演的「程軒」 手上，為搶回財產，不得不加入「星河房管事務所」工作。 兩人從互看不順眼，到共患難吵出好感情。全劇12集，將於2 026年1月11日每週日晚間8點公視台語台首播， 每週播出兩集。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
