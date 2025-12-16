我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮縣吉安鄉昨（15）日晚間驚傳鐵皮屋火警！位於吉興二街的一處約30坪鐵皮倉庫，深夜突然竄出熊熊火舌，火光伴隨爆裂聲不斷響起，嚇壞附近住戶。屋主聞到燒焦味後外出查看，發現濃煙從窗戶滾出，嚇得立刻逃生報案，所幸人員皆及時避難，未釀傷亡。消防局表示，晚間9時20分接獲報案後，立即派遣仁里、吉安、花蓮等分隊到場，共出動16輛消防車、23名消防人員。抵達時鐵皮倉庫已全面燃燒，火勢猛烈，消防人員隨即布線灌救，花費約1個多小時才將火勢完全撲滅，成功阻止延燒周邊建物。屋主向消防人員表示，起火處為一間小型板噴工作坊，內部存放油漆及工具，當時並未作業，僅有鋰電池在充電。他起初只聞到疑似塑膠燃燒的氣味，以為有人在戶外焚燒垃圾，直到出門查看才看到濃煙竄出，才急忙通報119。消防局指出，住戶已在第一時間自行疏散，未造成人員受傷。至於起火原因及是否與充電設備相關，仍待火調科深入鑑識釐清。