睡眠品質成為現代人關注焦點，近日有網友發現，日本話題寢具「無羊枕頭」在台灣好市多（Costco）重新上架，引發大量討論，不少人大讚睡起來肩頸支撐佳、透氣不悶熱，一躺就睡到天亮，還有人打電話給客服，發現全台庫存又賣光。但也有人直言，無羊枕頭高度偏高，未必適合所有人，建議還是先試躺過再下手。
一名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文分享，無羊枕頭再度現身賣場，不少人推著購物車直接結帳。貼文底下留言炸鍋，有人直呼價格不低，「一顆要三千多，感覺比羊毛被還貴」，也有人躍躍欲試，「最近真的很多人拿」、「感覺可以買來試躺看看」。還有人指出：「今天打給客服，語音說全台都賣光。」
實際使用評價呈現明顯分歧。有支持者分享，枕頭重量與支撐度充足，肩頸能被完整包覆，「朋友夫妻都說超好睡，很舒服、支撐力很好，不過枕頭還是要看身型每個人感受不同」、「一躺下連一隻羊都來不及數就睡著」、「睡到天亮完全沒醒」，也有消費者坦言，實際躺過後覺得高度偏高，脖子不太適應，建議有興趣的人最好先試躺再決定。
好多人從日本扛回來！「無羊枕頭」一覺到天亮、不藏塵蟎
依照好市多官網說明，無羊枕頭使用凝膠材質枕芯，強調回彈力佳、支撐穩定，無論仰睡或側睡都能維持頭頸位置；外層枕套採用涼感纖維設計，不藏塵蟎、可拆洗，提升透氣度，訴求兼顧舒適與實用。
事實上，無羊枕頭過去就曾在網路掀起討論。旅遊作家林氏璧11月曾分享，他與家人赴日旅遊時特地購入一顆重達4.6公斤的無羊枕頭，但實際使用後，太太與女兒認為高度偏高，他本人因習慣側睡，雖可接受，但整體並未覺得特別驚艷。
林氏璧也推測，目前台灣好市多販售的應為「極柔款」，與他當時購入的款式相同。台灣售價為3249元，雖比日本定價22000日圓換算後便宜，但仍略高於日本好市多通路價格。他也提醒，若偏好較低枕高，還有重量較輕的「至極款」與「調音款」可供選擇，購買前仍需評估自身睡眠習慣與需求。
資料來源：臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」、好市多官網、臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」
