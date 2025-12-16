我是廣告 請繼續往下閱讀

中國外交部15日宣布，對擔任台灣行政院政務顧問的日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂實施制裁，包括禁止入境中國及凍結其在中國境內的資產。對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，這可能會有「殺一儆百」的效果，使得日本其它退役將領看到這件事可能會意識到支持台灣將付出沉重代價，因此台灣的應對格外重要。矢板明夫在臉書上發文提到，中國外交部15日宣布制裁岩崎茂，包括禁止入境中國及凍結其在中國境內的資產，中方稱此舉是因其「與台灣獨立勢力結託，干涉中國內政，損害中國主權與領土完整。」矢板明夫表示，從表面上來看，這樣的制裁對岩崎茂造成的實質損失似乎有限，因為他一生都在自衛隊工作，在中國應該沒有什麼重要資產，今後也未必有赴中活動的需求。不過矢板明夫進一步強調，這種「國家針對個人」的制裁，其實是有很大影響的。他指出，在日本有不少退役的自衛隊高階將領，在卸任後轉而擔任大型企業的顧問，特別是在近年日本防衛預算持續增加的背景下，熟悉國防體系與預算運作的人才，更受到民間企業的重視。對企業而言，這樣的人脈與經驗，具有相當實際的價值。矢板明夫點明問題指出，許多日本大型企業同時與中國保持密切的商業往來，甚至在中國設有據點。一旦自己公司聘用的顧問遭到中國制裁，企業勢必會評估風險，是否會影響公司在中國的經營。「所以，這種針對個人的懲罰，會使企業迅速和這些『被中國不喜歡的人』劃清界線，奪走這些人能夠活躍的舞台和主要的經濟來源。」矢板明夫強調，更重要的是，中國此舉會有一種「殺一儆百」的效果，其他退役將領可能會意識到，支持台灣會付出沉重的代價，今後恐怕願意承接這份風險的人會越來越少，「因此，台灣的應對格外重要。」矢板明夫表示，「若台灣方面能在制度或實務上，為這些願意挺台灣、付出專業與經驗的人，提供更合適的報酬與角色安排，讓他們能安心、持續地投入交流合作，或許有助於維繫日台之間的長期互信。」最後，他也指出，「這不僅關乎個人，更關乎國際社會如何看待台灣對於支持者的態度。當越來越多國家的人士在觀察台灣的選擇，尊重而周到的回應，或許更能累積長遠的信任與支持。」