▲F40女團成員平常都是呼風喚雨的女總裁，練舞的時候卻像肢體障礙。左起為Cony、關關、王宥忻、艾軒。（圖／女神愛啪啪提供）

由「財富女神」王宥忻領軍，集結關關、Cony、艾軒4位商界女強人組成的話題女團「F40」，創團半年營業額達2億元，近日受邀擔任「白雪綜藝・劇團」30週年演唱會嘉賓，獻出成團後的舞台處女秀。平時在商場呼風喚雨的女總裁們，4人都離過婚，相處在一起像是「離婚姐姐聯盟」，這次為了圓夢挑戰唱跳，也從「五肢殘」練到「靈肉分離」，團員更自爆壓力大到做惡夢要「捐軀」，笑翻全場。F40成員在各自領域都是頂尖領袖，但面對組成女團出道，她們坦言簡直是「極限生存挑戰」。關關表示，上一次認真跳舞已經是幼稚園畢業典禮。為了擺脫同手同腳的窘境，4人狂練超過100次舞步，誓言要洗刷肢體障礙的標籤。除了舞技，歌藝也是一大罩門，關關說，「以前去KTV我就是專業『分母』，只負責喝酒跟吃牛肉麵。」艾軒表示：「以前要我開口只有兩個條件：不是我喝醉，就是別人喝醉！這次雖然只唱一句，但真的是拿命在拼。」為了追求完美，高強度的發音與情感訓練讓團員們身心俱疲。關關表示，因為壓力太大，某天半夜她突然驚醒，夢到自己簽了大體捐贈同意書，還搖醒睡在旁邊的老公大喊：「我現在要出門捐軀了。」惹得老公一頭霧水，哭笑不得。Cony也分享，訓練後全身痠痛到靈肉分離，大嘆：「現在全身都不是自己的。」F40四位成員皆離過婚，湊再一起變成「離婚姐姐聯盟」，她們不避諱過往，反而有強大的幽默感，面對粉絲戲稱她們最適合代言「徵信社」，F4霸氣回應：「我們抓猴不只靠科學，還有女人的第六感。」談到心中最想代言的產品，姐姐們少女心噴發，點名「婚紗」、「旅行社」與「瘦身美容」。她們笑說雖然離過婚，但「每年都要拍婚紗」紀錄最美的自己，希望能傳遞「女人無論何時都值得漂亮活著」的正能量。她們私下搞笑，但在生活中可是不折不扣的印鈔機。王宥忻帶領F40共同經營的「女神愛啪啪（iPAPA）」成立僅半年，營業額就突破2億元台幣，狂發1億4千萬元獎金，版圖更橫跨北美與東南亞。為了犒賞團隊，王宥忻表示，將斥資400萬元台幣，帶領109位夥伴與粉絲飛往越南歡度聖誕，除了有晚宴，還安排了舞蹈PK賽，F40也會參與，將「勇於挑戰」的精神貫徹到底。