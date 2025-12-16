我是廣告 請繼續往下閱讀

苗栗一名男子阿華（化名）退伍隔年突然「人間蒸發」，連教育召集通知都未報到，家屬多年苦尋無果。父親在失聯當年向警方通報失蹤，但至今已滿16年毫無下落。其兄無奈之下向法院聲請死亡宣告。苗栗地方法院審理後，依民法規定推定阿華死亡時間為2016年4月6日中午12時，裁定可抗告。根據判決書內容，阿華退伍後原應依召集令報到，卻未按時現身，隨後更與家人失去聯絡。其父於2009年4月6日前往竹南分局大同派出所報案，指稱兒子離家後再無消息，家屬多方查找多年仍未能找到人。法院調取多項資料比對，包括台灣高等法院被告前案紀錄表、在監在押全國紀錄、入出境紀錄、勞保及健保投保資訊等，發現阿華自1984年10月12日勞保退保後，完全未再出現任何行政紀錄，法院因而認定失蹤事實確實存在。依民法第9條第2項規定，失蹤滿7年即可聲請死亡宣告。阿華自2009年4月6日起生死不明，失蹤期間屆期後，法院最終推定其於2016年4月6日中午死亡，全案裁定仍可抗告。