立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，行政院長卓榮泰15日開記者會宣布，不副署《財劃法》，創下憲政首例。而總統賴清德15日邀約立法院長韓國瑜，韓國瑜婉拒，卓榮泰也批韓國瑜無視《憲法》。不過立法院長韓國瑜今（16）日現身，媒體追問近日相關爭議，韓國瑜僅說，謝謝大家，大家辛苦了。韓國瑜今出席立法院前院長游錫堃新書發表會，他說，今天得知歷任立法院長都會出席，所以他沒有去總統餐敘，但今天一定要來，代表他對王金平、蘇嘉全及游錫堃三位前院長發自內心的尊敬，也感受到現場眾多書法界人士與養生音樂樂團所帶來的溫潤氛圍。他指出，長年書寫書法的人，往往給人一種特別和善的感覺，因為書法需要讓心靜下來，久而久之，精氣神與靈魂融為一體。韓國瑜說，書法家往往不顯老態，像是張炳煌大師，從他年輕時看到如今數十年過去，依舊面容慈祥。他也笑稱，立法院的成員同樣慈祥，只是「眼神比較有殺氣而已」，引來現場笑聲。韓國瑜指出，游錫堃別出心裁，將西方民主精神與中華傳統書法結合，就像麻花一樣交織在一起，不僅宣揚中華文化的書道精神，也讓民主理念透過書法這個載體傳播到各界，並集結成書，這樣的構想「非常了不起」。韓國瑜表示，《台灣民主書法集》收錄77位書法家的民主人文創作，共計128幅作品，是台灣民主化歷程中立場清晰的重要足跡，透過一筆一畫，帶領讀者走進民主發展的歷史脈絡，是非常難得的閱讀與欣賞經驗。韓國瑜說，身為現任立法院長，看到王金平與蘇嘉全兩位前院長一同回到立法院，心中充滿敬意，台灣的民主正是一步一步堆疊、進步與累積而來。台灣能走到2025年的民主成果，得來不易，是無數前輩先人流血、流汗、流淚所累積的成果。韓國瑜最後用招牌金句，總結自己對台灣過去、現在與未來，以及世界局勢的思考：「中華民國是我們的國，美麗台灣是我們的家；中華文化是我們的根，民主自由是我們的寶。」並表示願與大家一同分享、共同守護。