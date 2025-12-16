揮別2025、展望2026！名占星師唐綺陽於社群發文，以4字「沒人好過」為今年註解，總是感到「人生不由自己掌控的無奈」，語氣療癒眾人，另外，她也預告2026年的整體感受，「今年總算過去，在2026年當口，還可以展望未來，迎接下一個『很嗨的年』。」鼓舞外界抱持期盼迎接2026，「大家起心動念，想要就去做做看，所有劇情顯化得速度非常快。」
唐綺陽2026運勢出爐：想要就去做！
唐綺陽發文嘆道，時光匆匆，一晃眼便即將迎來2026，「真不可思議⋯⋯再過半個月，我們就一腳跨進了2026年，時間過得真快。」更以4字「沒人好過」為2025年註解。
唐綺陽指出，2025的星相簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有，更有人事業、名聲風雲變色」，充分感受人生難掌控的無奈。
還好，今年要揮別了，唐綺陽淺淺一看明年的整體星相走勢，「在2026年當口，還可以展望未來，迎接下一個『很嗨的年』。」要眾人重整自己、抱持期盼迎接嶄新一年。
🔺資料來源－
唐綺陽占星幫
我是廣告 請繼續往下閱讀
唐綺陽發文嘆道，時光匆匆，一晃眼便即將迎來2026，「真不可思議⋯⋯再過半個月，我們就一腳跨進了2026年，時間過得真快。」更以4字「沒人好過」為2025年註解。
唐綺陽指出，2025的星相簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有，更有人事業、名聲風雲變色」，充分感受人生難掌控的無奈。
🔺資料來源－
唐綺陽占星幫