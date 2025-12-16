我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安心亞在新北耶誕城熱舞，引發熱烈討論。（圖／記者林柏年攝影）

網友開酸年齡 40歲還在唱言論引戰

▲安心亞連唱〈來追我男友吧〉與〈Maybe We Can〉組曲，性感程度破表。（圖／記者林柏年攝影）

雙標酸言遭反擊 代表作反而成加分

女星安心亞日前登上 2025 新北歡樂耶誕城舞台演出，以一襲火紅薄紗造型亮相，兼具性感與舞台氣勢，一登場便成功吸引全場目光，她在寒風中又唱又跳，帶來多首經典與快歌組曲，其中包含最具代表性的〈呼呼〉，瞬間炒熱現場氣氛，也讓台下觀眾跟著節奏一起歡呼，展現她多年累積的舞台實力，有網友酸安心亞40歲還在跳〈呼呼〉，對此有不少歌迷、粉絲出面直呼：「40歲還能唱跳很強了！」《NOWNEWS今日新聞》記者也第一時間詢問安心亞想法，截稿前尚未獲得回應。安心亞演出片段在社群平台曝光後，卻引來部分網友質疑聲浪。有酸民留言直指：「都快40歲了還在唱〈呼呼〉」、「唱跳歌手是不是斷層很久了」、「一首歌唱十幾年不膩嗎」，相關評論迅速在Threads、IG等平台擴散，甚至將焦點從表演本身，轉移到安心亞的年齡與演藝定位，引發一波爭議討論。不過，更多網友隨即出面替安心亞平反，留言力挺她的專業與努力，有人指出安心亞從綜藝節目班底一路走到影歌視三棲，並非只靠一首歌生存；也有人直言，〈呼呼〉之所以常被點名演出，正因為它是觀眾最熟悉、最有共鳴的代表作，粉絲更強調：「40歲仍能穩定唱跳大型舞台，本身就是實力的最佳證明！」不少網友也針對「唱舊歌被嫌老」的現象提出反問，直言：「唱新歌會被說沒聽過，唱舊歌又被嫌唱太久」、「為什麼沒人說周杰倫出道 20 多年還在唱〈擱淺〉」，更有人直言，能在不同年齡、不同心境下反覆詮釋同一首代表作，本身就是歌手功力的展現，而非退步的象徵。安心亞也在演出後在社群平台分享多張後台與舞台側拍照，感性寫下：「新北耶誕城的你們溫暖又可愛。」貼文一出，立刻吸引大批粉絲留言回應，不僅讚美她狀態依舊在線，也紛紛敲碗個人演唱會與南部場次，顯示人氣與支持度絲毫未受風波影響。