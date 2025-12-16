國家美式足球聯盟（National Football League）傳奇四分衛瑞佛斯（Philip Rivers）在2020年賽季結束後宣布退役，退役後瑞佛斯在阿拉巴馬州費爾霍普的聖麥可天主教高中擔任教練，然而近期印第安納波利斯小馬當家四分衛瓊斯（Daniel Jones）因阿基里斯腱撕裂導致整季報銷，小馬找回瑞佛斯擔任先發四分衛，在對上西雅圖海鷹的比賽，瑞佛斯睽違1800天再度傳出達陣，但小馬最終還是以16：18惜敗海鷹，賽後記者會上瑞佛斯坦言他這樣做，是想成為「年輕人的榜樣」
傳奇四分衛重返NFL 瑞佛斯坦言懷念「被撞」
退役的5年間，瑞佛斯一直在家鄉執教高中美式足球，盼能將自己的經驗傳承給下一代的年青選手，相隔5年再度重返NFL賽場，44歲的他甚至在比賽中還承受了海鷹隊防線的猛烈撞擊，但瑞佛斯幽默表示自己不介意被撞，「我其實從不介意被撞，退役的幾年裡，我常常跟我老婆說，我希望我還能再傳一次球，然後狠狠地被撞一下。」
小馬近況差 瑞佛斯盼能帶隊闖進季後賽
小馬在不到一週前才宣布簽下瑞佛斯進入訓練陣容，沒想到最終小馬總教練史泰肯（Shane Steichen）選擇將瑞佛斯重新放回先發名單中，回顧久違的NFL先發，瑞佛斯感到相當感激，「我只是很感激、很感謝自己能站在場上，這真的很棒，但現在更多的是失望。這不是關於我，我們是一支拼命想活下來、闖進季後賽的球隊。」
小馬目前戰績8勝6敗，近期苦吞四連敗、近六戰輸掉五場，在剩下三場比賽的情況下，已暫時跌出季後賽行列，並落後給分區對手美洲虎與德州人。
鼓勵年輕人不要害怕 瑞佛斯盼成榜樣
而瑞佛斯先發的當晚，他所執教的球員也齊聚一堂為教練加油，瑞佛斯在賽後也提到自己選擇回歸NFL，是想要成為年輕人的榜樣，「懷疑一定會出現，而且是真實存在的，我希望這樣的選擇，能對一些年輕孩子、年輕人產生正面影響，也許這能激勵他們，或教會他們不要因為未知而退縮、害怕。」
瑞佛斯在NFL歷史上多項數據都位居前十，包括勝場數、傳球次數、完成次數、傳球碼數、達陣數等多項數據，瑞佛斯上個月才入選2026 年名人堂的準決選名單，但因重返賽場，名人堂資格將延後。依規定，球員需退役滿五年方能列入評選，瑞佛斯最快將於2031年具備候選資格。
資料來源：《美聯社》
