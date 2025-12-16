我是廣告 請繼續往下閱讀

全台最難訂私廚！「喜相逢麵館」每人8000元仍一位難求

▲紅燒番茄牛肉號稱不加水，僅以大量牛番茄加上牛肉燉滷出。（圖／Monica Yang提供）

▲小菜素雞讓吃過的人都讚不絕口。（圖／Monica Yang提供）

新開「孫麵店」320元吃麵配湯遭嫌貴！老闆回應了

老闆回應：「台灣的消費習慣是一碗拉麵三、四百塊你不會覺得它貴」，表示：「在我這吃個麵還有湯，又被嫌貴了」。

▲喜相逢招牌菜同款，「孫麵店」開賣蔥油拌麵套餐、炸醬麵套餐。（圖／新光三越信義新天地FB）

為何選在新光三越開店？孫哥：至少開三、四家吧

孫哥表示，「做私廚能吃到的人很少，但在百貨開麵店，很多人都可以吃到。」

▲「孫麵店」9款風味小菜，最便宜50元起。（圖／新光三越信義新天地FB）

「孫麵店」完整菜單價格一次看：

「孫麵店」餐廳資訊