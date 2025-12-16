AI教父輝達NVIDIA執行長黃仁勳、廣達集團創辦人林百里吃過更聲名大噪的「喜相逢麵館」，原本是熟客才有可能訂位成功的預約困難店，平時都拉下鐵門的神秘私廚、飆出每人8000元餐價仍一位難求，為什麼選在人聲鼎沸的新光三越A11百貨開「孫麵店」？不少人聽聞「蔥油拌麵套餐」吃碗麵加湯就要320元批評好貴、在網路上論戰，主廚孫必成（孫哥）回應全說了。
全台最難訂私廚！「喜相逢麵館」每人8000元仍一位難求
受封「全台最難訂私廚」的「喜相逢麵館」，最初以煨麵、拌麵搭配功夫小菜圈粉饕客，熟識主廚孫哥功力的老客人鼓勵下，才辦桌開賣私房菜，口碑一傳十、十傳百，曾在2021年《500盤》首屆評選中，囊括11盤奪下冠軍，遂成為如今傳說中的神秘名店；近年又因AI教父輝達NVIDIA執行長黃仁勳、廣達集團創辦人林百里光顧而聲名大噪。
不只剁椒魚頭、號稱不加水的紅燒番茄牛肉、醃篤鮮等大菜擄獲人心，連黃魚煨麵、素雞、皮蛋豆腐的家常菜色，都叫人一吃難忘。一桌餐價飆到「3桌22萬元」、每人要價8000元，仍一位難求。眾所周知平時都拉下鐵門的神秘私廚「喜相逢麵館」，是熟客才有可能訂位成功的預約困難店。
新開「孫麵店」320元吃麵配湯遭嫌貴！老闆回應了
「孫麵店」主打孫哥回歸廚藝起點，盼用十年心血與堅持，呈現一碗極致的麵。官方推薦「從精心調製的麵條與醬料、到門市限定風味小菜：涼拌白玉苦瓜、雲耳等」。
新光三越證實，位於信義新天地A11館B2將迎接「孫麵店Sun Bros Noodles」新餐廳，登場時間「12月17日試營運，2026年1月4日開幕」，主打320元的蔥油拌麵、炸醬麵套餐，單點小菜50元起，及蛤蠣雞湯、蝦仁酸辣湯180元等。
不少人已想朝聖兆元男黃仁勳同款美食，但也有網友聽聞「蔥油拌麵套餐」，認為只是吃碗麵加湯就要320元批評好貴，在網路上論戰。
老闆回應：「台灣的消費習慣是一碗拉麵三、四百塊你不會覺得它貴」，表示：「在我這吃個麵還有湯，又被嫌貴了」。
為何選在新光三越開店？孫哥：至少開三、四家吧
過去極其低調，甚至不惜拿掉招牌的「喜相逢麵館」，如今為何選在人聲鼎沸的新光三越A11百貨開幕平價「孫麵店」？孫哥表示，「做私廚能吃到的人很少，但在百貨開麵店，很多人都可以吃到。」
孫哥透露，其實很多百貨都來找過，「但新光三越一接洽就沒有猶豫地點頭了」，坦言「A11的場地一看覺得喜歡，當下就決定了」。認為街邊店面難尋，相較之下，進駐百貨在動線、設備與人流上，都更具優勢。
並提及未來「應該至少在新光三越開三、四家吧，北部開兩家，中部開一家」，展店計畫都安排好了。
「孫麵店」完整菜單價格一次看：
◾️主食套餐
「蔥油拌麵套餐」320元：蔥油拌麵＋黃金蛋＋蝦仁酸辣湯
「炸醬麵套餐」320元：炸醬麵＋配料＋蛤蠣湯
◾️湯品
「蛤蠣雞湯 (冬季限定）」180元
「蝦仁酸辣湯」180元
◾️單點小菜
「煙燻黃金蛋」50元
「麻辣素雞」80元
「涼拌秋木耳」80元
「涼拌苦瓜」90元
「蒜炒四季豆」80元
「麻醬小黃瓜」80元
「酸辣土豆絲」80元
「麻辣花生」80元
「紹興醉雞腿」190元
「三種小菜」100元加價購：麻醬小黃瓜／酸辣土豆絲／麻辣素雞
「孫麵店」餐廳資訊
地址：新光三越信義新天地A11館B2（台北市信義區松壽路11號）
營業時間：12月17日試營運，2026年1月4日開幕
資料來源：喜相逢麵館、新光三越
