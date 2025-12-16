我是廣告 請繼續往下閱讀

▲欣巴巴事業捐贈的兩輛消防車，分別配置於六大那瑪夏分隊與三大高桂分隊，強化山區與偏鄉的緊急應變能力。（圖／欣巴巴事業提供）

欣巴巴事業持續以企業力量投入城市安全，繼去年捐贈總價近千萬元的兩輛消防車支援市區巷弄救災後，15日於高市府四維行政中心舉行捐贈儀式，再次捐贈近千萬元的兩輛消防車予高市府消防局，分別配置於六大那瑪夏分隊與三大高桂分隊，強化山區與偏鄉的緊急應變能力。此次捐贈的消防車具備靈活、反應快、能深入狹窄道路的特性，特別適合地形複雜的山區道路與難以通行的偏鄉巷弄，且為了配合那瑪夏的地勢，更特別客製化，讓車輛更輕盈，能以更有效率的方式前往現場完成救災。在災害發生的第一線，往往需要搶在黃金時間內到達現場，而這類消防車能在山路、陡坡與彎曲地形中迅速通行，協助初期滅火、水源補給與緊急救援，大幅補強偏鄉救災速度與戰力。欣巴巴事業董事長黃烱輝表示，企業深耕高雄多年，真切看見市區巷弄與原鄉山區在救災資源與反應速度上的差異，因此選擇以連續性的捐贈行動，補足原鄉山區的消防量能缺口。「建築是我們的事業，但守護城市，是我們義不容辭的社會責任。」董事長黃烱輝強調，企業的存在不只是創造經濟價值，更肩負著讓城市更安全、更有韌性的使命。他指出，除了市區巷弄的救災量能需比以往更即時補給到位，山區救災則因地勢影響，往往與時間賽跑，每多一分鐘抵達現場，就多一分挽救生命與財產的機會，因此這次的捐贈不只是裝備升級，更是對原鄉市民安全的實際守護。欣巴巴事業近年積極推動 ESG 行動，從關注偏鄉和原鄉需求、捐助消防設備、支持教育計畫及體壇發展，到協助弱勢家庭與社區公益活動，展現企業與市府同行的理念。未來仍會持續投入公共安全、青年培育與社區韌性等領域，與高市府攜手打造更安全、更幸福、更宜居的城市環境。