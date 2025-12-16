我是廣告 請繼續往下閱讀

停職中新竹市長高虹安於立委任內涉詐領助理費案，一審依貪污罪判刑7年4月，二審今（16）日改依偽造文書罪判6個月，得易科罰金。對此，律師黃帝穎直言，法官這樣的見解，變相鼓勵立委苛扣助理費的貪污風氣，跟藍白現在想要提的助理費除罪修法方向如出一轍，社會無法接受；他強調，高院特殊法官見解罕見異常，支持檢察官上訴。高虹安涉立委任內詐領助理費，審依貪污罪判刑7年4月，經上訴，二審改依偽造文書罪判6個月，得易科罰金。高虹安表示，將依法並儘速完成復職程序。「高院特殊法官為陳玉珍試辦貪污助理費除罪！」黃帝穎表示，高虹安貪污被高院特殊法官改判無罪，其實不意外，這從高院特殊法官之前聲請釋憲，就可以看出對於高虹安多所迴護，但法官這樣的見解，變相鼓勵立委苛扣助理費的貪污風氣，跟藍白現在想要提的助理費除罪修法方向如出一轍，社會無法接受。黃帝穎直言，高虹安辦公室三個主任認罪貪污，在高院特殊法官眼裡，是助理傻，自願上繳薪資，又自願認罪，簡直為陳玉珍試辦貪污助理費除罪，顛覆一般人是非對錯底線，「支持檢察官上訴」。