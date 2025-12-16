我是廣告 請繼續往下閱讀

CFO新打野選手確定了！Shad0w將打第三個賽區

▲台灣戰隊CFO（中信飛牡蠣）2026賽季的打野選手 Shad0w（趙志強）。（圖／CFO臉書）

Shad0w從歐洲出道被挖回LPL！國籍身分是義大利

▲今年24歲的Shad0w，出生於義大利，是華裔身分，在今年7月加盟BLG救火。（圖／lolesports flickr）

LCP賽區最新震撼彈！台灣戰隊CFO（中信飛牡蠣）今（15）日中午公布最新人事異動公告，宣布打野選手 Shad0w（趙志強）加盟，這位選手今年在LPL的BLG，曾在季中歷經兩位打野選手輪換，最終拿下LPL第三賽段冠軍，但到了世界賽之後，BLG卻黯然在16強出局，而Shad0w出道也不是在LPL賽區，而是歐洲LEC賽區。2024年還在與T1競爭冠軍的BLG，雖然在LPL第三賽段奪冠，成為第一種子，卻在2025年世界賽在瑞士制16強黯然出局，因此他們休賽季BLG迎回亞軍打野Xun，也讓隊上打野Beichuan、Shad0w瞬間失去了位置。今（16）日LCP戰隊CFO（中信飛牡蠣）宣布，打野選手 Shad0w（趙志強）加入中信飛牡蠣大家庭，「Shad0w自 LEC 啟程，在 LPL 磨礪，曾與 BLG 戰隊拿下 2025 LPL 總決賽冠軍，LCP 即將成為 Shad0w 征戰的第三大賽區旅程」。CFO也表示，Shad0w機靈的遊戲風格搭配幽默的個性，將為 CFO 注入新的活力！事實上，今年24歲的Shad0w，出生於義大利，是華裔身分，從2016年開始就在歐洲賽區出道打職業，直到2021年才被中國LPL賽區的LGD挖回LPL，先後加盟過NIP、LNG、FPX以及BLG。而在今年7月份，Shad0w才從FPX離隊加盟BLG擔任救火隊，因為當時BLG隊上打野Beichuan狀態時好時壞，因此才簽下Shad0w與前者輪換，最終BLG打野輪換策略竟發揮奇效，只要BO3、BO5賽事一輸，就換另一位打野，下一場就會贏，最終更贏下LPL第三賽段冠軍，成為S15世界賽LPL第一種子。不過，BLG進入世界賽之後，在瑞士制BO1無法使用打野輪換策略，進入淘汰賽BO3時也發揮不佳，最終就在瑞士制最後一天，被同賽區的TES掃地出門，黯然16強淘汰。