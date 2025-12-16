NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季NBA盃決賽將於台灣時間12月16日進行，本季NBA盃決賽將由聖安東尼奧馬刺對上紐約尼克，兩隊目前都位居東、西區前段班，本場比賽將角逐隊史首座NBA盃總冠軍，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。
聖安東尼奧馬刺 vs 奧克拉荷馬雷霆
比賽地點：T-Mobile體育館（拉斯維加斯，中立場館）
比賽時間：台灣時間12月17日（三）上午 09：30
✅ 馬刺觀戰焦點：接連擊敗湖人、雷霆 馬刺團隊士氣正旺
馬刺在NBA盃決賽前拿下一波三連勝，先是在例行賽擊敗紐奧良鵜鶘，隨後在NBA8強擊敗洛杉磯湖人，4強再擊敗本季打出統治力的奧克拉荷馬雷霆，馬刺本場比賽可說是狹帶強大氣勢應戰，加上陣容傷兵陸續回歸，整體戰力堅強。
觀戰重點：
✅ 尼克觀戰焦點：近期拿下5連勝，防守成關鍵
尼克近期拿下一波五連勝，在NBA盃8強以及4強分別擊敗多倫多暴龍以及奧蘭多魔術，整體士氣也是相當強大，本場比賽關鍵在於團隊防守能否限制文班亞馬的發揮，以及布朗森（Jalen Brunson）能否再次成為球隊的絕對核心。
觀戰重點：
🏀NBA賽程（台灣時間12/17）
09：30 馬刺VS尼克
📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台
🟡NBA直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：09：30 LIVE 馬刺 VS 尼克
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
