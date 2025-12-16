我是廣告 請繼續往下閱讀

文班亞馬能否統治禁區？ 後場能否提供穩定輸出？ 板凳誰是關鍵X因子？

能否抵擋文班亞馬？ 布朗森能否打出核心風範？ 禁區戰力能否扛住？

NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季NBA盃決賽將於台灣時間12月16日進行，本季NBA盃決賽將由聖安東尼奧馬刺對上紐約尼克，兩隊目前都位居東、西區前段班，本場比賽將角逐隊史首座NBA盃總冠軍，比賽地點：T-Mobile體育館（拉斯維加斯，中立場館）比賽時間：台灣時間12月17日（三）上午 09：30近期拿下5連勝，防守成關鍵尼克近期拿下一波五連勝，在NBA盃8強以及4強分別擊敗多倫多暴龍以及奧蘭多魔術，整體士氣也是相當強大，本場比賽關鍵在於團隊防守能否限制文班亞馬的發揮，以及布朗森（Jalen Brunson）能否再次成為球隊的絕對核心。尼克📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。緯來體育台 ：09：30 LIVE 馬刺 VS 尼克NBA League Pass、Line Today。