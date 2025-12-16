我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新北市長侯友宜會後受訪時說，希望鼓勵年輕人多生，好好地在這塊土地養育下一代。（圖／記者嚴俊強攝，2025.12.16）

▲「114 學年度非營利幼兒園聯合開幕典禮」於新月非營利幼兒園舉行。（圖／記者嚴俊強攝，2025.12.16）

▲彭婉如文教基金會幼兒園部督導蕭瑜瑩說， 目前新月非營利幼兒園總共有18個班。（圖／記者嚴俊強攝，2025.12.16）

「114學年度非營利幼兒園聯合開幕典禮」今（16）日於新月非營利幼兒園舉行，板橋新月、新店民安、捷運員工子女及板橋永翠等4所非營利幼兒園同步開幕。新北市長侯友宜介紹，新開幕4園共設置32班、可收托876名幼兒，希望鼓勵年輕人多生，好好地在這塊土地養育下一代，也感謝新北市很多的學校騰出空間，也有很多民間團體回饋公共空間，讓幼兒園的班級數不斷地成長。「114 學年度非營利幼兒園聯合開幕典禮」由新月幼兒園幼生以「歡樂音樂派對」演出揭開序幕，並播放四園介紹影片，呈現各園在課程設計、場域規劃與教育理念的亮點。並邀請教育部代表與地方民意代表共同見證新北公共化幼兒園的發展成果。侯友宜致詞時表示，新北市今天有4間非營利幼兒園正式開幕，新開幕4園共設置32班、可收托876名幼兒，新月非營利幼兒園改建後擴充至18班、可收托400名幼兒。新北市推動公共化幼兒園、準公共化幼兒園不遺餘力，不管中央、地方都有幫忙，像是新月非營利幼兒園花了5億1000萬，中央出了將近6000萬，我們自己出4億多。侯友宜說，新北市致力讓每位孩子都能在安全、充滿幸福感的環境中成長。自108學年度起，新北已新增275班公共化幼兒園、收托5.6萬名幼兒，規模全國第一，並朝「8年增設300班」目標持續邁進。至114學年度，新北非營利幼兒園總數達43園，可收托5,508名幼兒，新增3,686個托育名額，有效緩解家長的托育需求。侯友宜會後受訪時也說，希望鼓勵年輕人多生，好好地在這塊土地養育下一代，謝謝新北市很多的學校騰出空間，也有很多民間團體回饋公共空間，讓幼兒園的班級數不斷地成長，公共化幼兒園、準公共幼兒園讓大家感受到優質平價，且讓孩子們學習更安全的一個好地方，也是我們專業創新、在地連結最好的方式。彭婉如文教基金會幼兒園部督導蕭瑜瑩也說， 目前新月非營利幼兒園總共有18個班，有4個幼幼班，有12個3至5歲班，目前收托狀況熱烈，其實也將近滿班。但因為必須配合師生比，目前其實收托17個班，從開學到現在尚有9個缺額，以300多人的量體來說，還蠻能夠呼應板橋區、臨近區域的托育需求，如果有家長想要來托育的話也相當歡迎。新月非營利幼兒園（彭婉如文教基金會辦理）位於板橋國中校區，以以專業團隊、社區連結與創新課程打造示範亮點，營造友善托育與親師合作環境。永翠非營利幼兒園（社團法人新北市多元教育協會辦理）鄰近河岸，以跨域整合課程促進幼兒全人發展。捷運員工子女非營利幼兒園（康寧大學辦理）位於捷運南機場園區，以「環狀線」意象串連交通與城市探索，打造獨特學習場域。新店民安非營利幼兒園（康寧大學辦理）坐落青年社會住宅，以生活情境設計課程，帶領幼兒走讀社區、親近自然。教育局表示，未來將持續以公私協力模式引入多元資源，提升公共化幼兒園量能與品質，讓孩子在最好的環境中成長，讓家長放心生、安心育，共同打造友善育兒的幸福城市。