泰國與柬埔寨邊境衝突持續升溫，戰事已不再侷限於傳統軍事據點，而是延燒至柬埔寨境內多處由外資經營的邊境園區與大型賭場，使區域安全情勢出現明顯改變。相關畫面與資訊近日在社群平台大量流傳，引發國際社會高度關注。根據多個 X 帳號披露，泰國軍方已展開一連串具規模的軍事行動，鎖定柬埔寨多個被指涉及非法活動的區域。其中包括素有「東南亞最大賭城」之稱的波貝賭場群，以及位於菩薩省的 Thmor Da 綜合體與奧多棉吉省 Banteay Ampil 縣，被指為重要電信詐騙據點。泰方同時指控，奧多棉吉省的奧斯瑪園區內疑似藏匿無人機、火箭炮等軍事裝備，構成直接安全威脅，成為軍方採取強硬行動的重要依據。此外，在塔帕亞邊境綜合體的清剿行動中，泰國海軍與空軍罕見聯合出動，據稱當地約八成建築已遭摧毀。隨著行動曝光，這些邊境園區背後的資金結構也浮上檯面。根據網路帳號引述柬埔寨發展理事會資料顯示，2024年外國對柬投資中，中國資金佔比接近五成，顯示其在柬埔寨經濟與特定產業中的影響力不容忽視。另外有資料指出，在部分與柬埔寨官方合作的機構名單中，出現大量中國醫療與研究單位名稱，引發網路輿論質疑。一些網友猜測，這些園區表面以賭博或電詐為名，實際可能涉及更隱晦且跨國的非法利益鏈，相關說法雖未獲官方證實，卻已在輿論場引起震盪。整體來看，這波軍事清剿不僅是泰柬邊境衝突的延伸，也揭開東南亞灰色產業、外資流動與區域安全交織的複雜面貌。隨著更多細節曝光，相關國家如何在打擊非法活動、維持主權安全與避免衝突擴大之間取得平衡，將成為後續局勢發展的關鍵。