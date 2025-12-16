我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Andy（如圖）稍早曬出翻白眼自拍，「調解進度0、誠意0」，火大嗆聲曾淑惠。（圖／翻攝自Andy老師IG）

對此，《NOWNEWS今日新聞》記者也詢問Andy方面官司實情、細節，以及對於調解破局心情、後續動作，直至截稿前尚未獲得回應。

▲Andy（右）今與曾淑惠調解破局，家寧（左）則根本沒出現庭上。（圖／記者劉松霖攝）

YouTuber「Andy」、家寧今年3月起因「眾量級CROWD」撕破臉，財務、感情、演藝圈黑料糾紛延燒，進而鬧上法院，事件宛如八點檔持續上演，今（16）日家寧母親曾淑惠和Andy現身新北地方法院調解，家寧卻沒有出席，稍早Andy於社群IG發聲：「調解進度0、誠意0」，並附上1張翻白眼自拍，心情相當火大。Andy控告家寧、曾淑惠奪取「眾量級CROWD」頻道經營權，曾淑惠也涉嫌侵占商標權收入109萬元、眾量級頻道收入4318萬元，財務直接流向一家人，引發爭議。事後曾淑惠還對Andy提起侵犯個資法與妨害名譽之訴，上月經審判後裁定不起訴。根據新北地檢署7月30日偵結，家寧父親張國龍、母親曾淑惠分別以《稅捐稽徵法》、《刑法》業務侵占罪起訴，家寧則因擅改「眾量級CROWD」頻道的密碼，遭到妨害電腦使用罪起訴，如今雙方再調解，仍未有結果，事情還得再延宕下去。