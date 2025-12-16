入冬後天氣一天比一天冷，許多人開始在家開暖氣，但卻發現窗戶玻璃濕到滴水，就像窗戶在流汗一樣！這其實是「反潮」現象，家中比較熱的濕空氣，遇到較冷的玻璃，就會讓水氣凝結成液態水滴，留在玻璃上，讓人相當困擾。有內行人表示，出現反潮現象千萬別打開窗戶，要緊閉門窗，並且開啟除濕機，鋁門窗公司也表示，要解決這個問題，還是需要更換雙層式的玻璃窗戶。
冷凝現象是什麼？
一到冬天，家中窗戶玻璃很常出現霧氣，這就是冷凝現象，也是俗稱的「反潮」，家中空氣較溫暖、戶外比較冷的時候，熱空氣碰到冰冷的玻璃，就可能會結成露水，尤其寒流來襲、冬末初春都很容易發生，如果室外氣溫低於10度、室內溫度在20度左右，相對濕度又在50％以上，也很容易結出露水。
如何避免冷凝現象？
有內行人分享，只要在窗戶玻璃上塗抹肥皂水、清潔劑、乳液或酒精等，就能利用內含的表面活性劑，讓玻璃表面形成一層相對均勻水膜，使水氣無法依附在玻璃上形成霧。
另外，過來人也表示，開窗戶只會讓室內更潮濕，正確的做法應該是把門窗緊閉，打開除濕機，降低室內的相對濕度，「外面濕氣已經夠重，這時候要關窗，關門，打開電風扇，除濕機全開，才有效果」。
民眾實測關窗除濕有效 換雙層玻璃才有用
過去有民眾在臉書「爆怨公社」訴苦，表示家中地板、天花板、窗戶等都是水滴，感覺很不舒服，嘗試過來人關窗、開除濕的做法後，1個半小時立刻生效，但如果要完全避免反潮情況，鋁門窗公司建議，還是要更換雙層式玻璃窗戶，或是安裝換氣系統，都能減輕玻璃冷凝的情況。
資料來源：爆怨公社、達冠科技股份有限公司、鋁門窗公司
我是廣告 請繼續往下閱讀
一到冬天，家中窗戶玻璃很常出現霧氣，這就是冷凝現象，也是俗稱的「反潮」，家中空氣較溫暖、戶外比較冷的時候，熱空氣碰到冰冷的玻璃，就可能會結成露水，尤其寒流來襲、冬末初春都很容易發生，如果室外氣溫低於10度、室內溫度在20度左右，相對濕度又在50％以上，也很容易結出露水。
有內行人分享，只要在窗戶玻璃上塗抹肥皂水、清潔劑、乳液或酒精等，就能利用內含的表面活性劑，讓玻璃表面形成一層相對均勻水膜，使水氣無法依附在玻璃上形成霧。
另外，過來人也表示，開窗戶只會讓室內更潮濕，正確的做法應該是把門窗緊閉，打開除濕機，降低室內的相對濕度，「外面濕氣已經夠重，這時候要關窗，關門，打開電風扇，除濕機全開，才有效果」。
過去有民眾在臉書「爆怨公社」訴苦，表示家中地板、天花板、窗戶等都是水滴，感覺很不舒服，嘗試過來人關窗、開除濕的做法後，1個半小時立刻生效，但如果要完全避免反潮情況，鋁門窗公司建議，還是要更換雙層式玻璃窗戶，或是安裝換氣系統，都能減輕玻璃冷凝的情況。
資料來源：爆怨公社、達冠科技股份有限公司、鋁門窗公司