達拉斯獨行俠超級新秀弗拉格（Cooper Flagg），在距離自己19歲生日僅剩幾天之際，用一場史詩級的飆分秀震驚全聯盟。今（16）日作客猶他爵士的比賽中，他全場狂轟生涯新高的42分，一舉打破了「詹皇」詹姆斯（LeBron James）高懸20多年的紀錄，成為NBA史上單場得分最高的18歲球員。原紀錄保持人詹姆斯（LeBron James）曾在2003年12月13日的新秀賽季，於對陣波士頓塞爾提克時攻下37分，設下了18歲球員的得分障礙。如今這項紀錄被弗拉格一舉推高至42分。值得一提的是，NBA歷史上僅有詹姆斯與弗拉格能在18歲時單場得分突破24分。包括已故傳奇柯比·布萊恩（Kobe Bryant）與「魔獸」霍華德（Dwight Howard），在同齡時的單場最高得分皆止步於24分，足見弗拉格的得分爆發力有多驚人。弗拉格此役手感火燙，全場27投13中，並在罰球線上穩穩罰進15球。他開賽就展現強烈企圖心，首節7投5中獨拿14分，幫助球隊取得領先。比賽進入關鍵第四節，他單節再灌進12分。最令人印象深刻的一幕發生在正規時間結束前不到5秒，弗拉格執行戰術性罰球「故意不進」，藉此製造進攻機會，隊友克里斯蒂（Max Christie）也成功抓下關鍵籃板，將比賽逼入延長賽。這是弗拉格生涯首度單場得分突破40分大關，他上個月面對洛杉磯快艇時也曾砍下35分，展現超齡身手。遺憾的是，獨行俠在延長賽氣力放盡，被爵士打出一波11比4的攻勢。最終獨行俠以133：140惜敗，讓這位超級新秀的紀錄之夜帶有些許遺憾。