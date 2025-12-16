我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。此前，就已有消息傳出行政院可能不副署，而東吳大學政治學系副教授陳方隅當時就發文指出，《憲法》講說總統「應」公布法律，但並沒有講說行政院長一定要副署，行政院長當然可以不副署法律，讓該法無法公告，而當前最重要的事情，是讓憲法法庭能夠恢復運作。陳方隅日前發文提到，立法院白藍兩黨透過把《憲法訴訟法》拉高門檻，並且以杯葛同意權的方式，讓案件審理門檻高於現有大法官人數，再加上有3位大法官直接放棄守護《憲法》，造成現在的僵局。他認為最重要的事情是要先讓憲法法庭恢復運作，因為它就是設計來處理僵局的最重要機制。陳方隅表示，​關於行政院能否不副署、總統能否不公布？《憲法》規定總統一定要公布法律，但須要經過行政院長副署，從字面上來看，這個副署權就是一個實質的決定權無誤。《憲法》上面有講說總統「應」公布法律，但並沒有講說行政院長一定要副署，反而是說「須」經行政院長副署，這個解釋也只能解釋成這個副署權是實質的權力。陳方隅提到，而且，行政院長當然可以不副署法律，讓這個法律無法公告，這是符合《憲法》本文設計的（行政院長是最高行政首長）。如果我們讓任何一個憲政機關可以做一件事情，然後另一個憲政機關一定必須照著做，這就已經破壞了權力的分立與制衡。至於如果立法院不滿意行政院長的作法怎麼辦？陳方隅則說，很簡單啊，第一就是送憲法法庭來裁決（然而，憲法法庭被他們自己給廢了）！第二條路就是走不信任案（倒閣）一途，這個我們憲政體制當中也已經有設計。如果不倒閣，那就代表同意行政院這樣做。換句話說，行政院以「不副署」的手段來處理有違憲疑慮的法律，是《憲法》賦予行政院長的職責。而這也不代表行政院可以愛做什麼就做、不愛做的就不做，因為本來應該要有憲法法庭的嘛！陳方隅也認為，事實上行政院之所以拖到現在快兩年了，才終於端出這個終極武器，不就是因為立法院對行政院還是有很大的監督制衡權力嗎？例如審預算就是啊！行政院不願意拿出大武器，但是這2年來人民看到什麼？立法院已經完全失去立法院的功能，所有重大法案通通都是不審查、不討論，甚至到三讀之前才拿出條文，立法委員們自己都看不到法條本身。​另外，陳方隅指出，要求行政權的同時，也必須要去要求立法權回到正當法律程序。現在白藍很多人講說「掌權者當家不要鬧事」，然而別忘記了，立法院也是掌權者耶！白藍是國會多數，是立法權的掌權者。要求別人當家不鬧事之前，是不是可以讓立法院的運作恢復正常的模式？而且，不只是立法院自己，可不可以先讓所有憲政機關和政府機關都正常運作？讓憲法法庭關門，這本身早就已經違法了，先前已經有好幾個釋字。立法院用不編預算，或者不同意的方式，去讓好幾個政府機關停止運作，這些也是不行的。