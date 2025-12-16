我是廣告 請繼續往下閱讀

2025冬至9大開運方式一次看！吃對旺爆2026年

1.吃湯圓圓滿如意：

2.吃豬腳麵線延壽除晦：

▲沖犯太歲者可在冬至吃豬腳麵線轉運，子女也可準備給父母長輩享用延壽。（圖／記者徐銘穗攝）

3.吃餛飩增智慧：

4.吃水餃旺財：

▲冬至吃水餃，寓意財源廣進。（示意圖／記者葉盛耀攝）

5.冬至進補養元氣：

6.添新衣新鞋助家運：

7.祭祖求家族興旺：

▲冬至為重要祭祀日，擺上湯圓祭拜祖先，可祈求庇佑後代子孫平安興盛。（圖／NOWNEWS資料照）

8.拜月老求姻緣：

9.擺姻緣線旺人際與事業：

2025年冬至將在12月21日23點04分交替節氣，命理師楊登嵙表示，冬至是陰極轉陽的重要節點，象徵一陽來復，適合透過飲食、進補與祭祀來調整運勢。他整理出冬至9大開運法，包含吃湯圓、豬腳麵線、餛飩、水餃，以及進補、添新衣鞋、祭祖與拜月老等做法，從招財、旺人緣到求姻緣、事業運皆有對應方式，把握冬至完成這些習俗，有助為新一年鋪陳順遂好運。冬至轉運首重湯圓，紅湯圓象徵金，主桃花與人緣；白湯圓象徵銀，代表財運與事業。紅白各吃一顆，寓意團圓圓滿，為新一年添好兆頭。沖犯太歲者可在冬至吃豬腳麵線轉運，子女也可準備給父母長輩享用，象徵盡孝、延壽並去除霉氣。餛飩象徵天地交會、混沌初開，在陰陽轉換之際食用，有換運之意，也被認為能為學業與思緒帶來助益。水餃外形如元寶，冬至吃水餃，寓意財源廣進。寒冬消耗熱量大，冬至適合以肉類搭配藥材進補，補足元氣、養精蓄銳，精神好、運勢也更順。冬至有「小過年」之意，子女可趁此陪伴父母，媳婦送公婆新鞋或新衣，有助家庭關係和諧、運勢流通。自周朝以來，冬至即為重要祭祀日，擺上湯圓祭拜祖先，祈求庇佑後代子孫平安興盛。未婚男女可在冬至準備五色絲線，象徵五行五方位，並攜帶湯圓、糖果、鮮花、圓形水果、紅棗與桂圓到月老廟誠心祈求，稟告個人資料與理想條件，求得良緣後再行還願。2025年喜星、桃花星與官星落在東南方，可在該方位擺放紅線、緣錢或五色繩，搭配粉紅色水晶或開花植物，強化人際關係、桃花與事業運。