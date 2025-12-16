我是廣告 請繼續往下閱讀

▲市長黃偉哲貼文被發現重新編輯，台南跨年演出最新名單中已不見炎亞綸，對此市府表示卡司確認中。（圖／黃偉哲臉書）

台南市長黃偉哲昨（15）日揭曉「2026台南好young」跨年活動第二波卡司，不僅邀請到韓國全能型偶像 STAYC，還有八三夭、理想混蛋、麋先生等人氣樂團，不過原本在表演名單中的炎亞綸，卻突然遭「除名」。而市長黃偉哲貼文也被發現重新編輯，最新名單中已不見炎亞綸，引起網友熱議；對此，市府稍早回應《NOWNEWS今日新聞》，表示正確認卡司中。炎亞綸挺過爭議復出，昨日「2026台南好young」跨年演唱會公布卡司，宣布他將現身演出。然而消息曝光後，遭到部分網友留言抵制，市長黃偉哲也在當日晚間悄悄更改貼文內容，將炎亞綸的名字刪除，宣傳海報也消失，引發網友熱議。由於炎亞綸已在IG限動中轉發多篇演出資訊，因此讓人好奇究竟是什麼原因遭除名。稍早，臺南市政府回應《NOWNEWS今日新聞》，表示正確認卡司中。跨足影視歌三棲，然而2023年他陷入未成年MeToo風波，導致形象一落千丈，演藝事業停滯。去年他正式復出，不僅跨界YouTuber身分，更將舉辦全新巡演《Ikigai》，首站將從泰國曼谷出發。