藝人黃鐙輝今（16）日現身站台好友邱志宇的新歌發表會。除了大談股票經與理財觀，外界也相當關心演藝圈前輩沈玉琳的近況。對此，黃鐙輝大方透露，沈玉琳目前身體狀況越來越好，私下傳訊息時「超有元氣」，經常回傳大貼圖報平安，讓大家放心。

黃鐙輝代班救援　曝光沈玉琳大貼圖報平安

黃鐙輝表示，近期因為沈玉琳養病休養，手上原本多達6、7個節目需要人手，他義不容辭地幫忙代班救火。談及沈玉琳目前的恢復狀況，黃鐙輝表示：「他好像越來越好，希望可以慢慢恢復健康。」

雖然為了讓沈玉琳靜養，黃鐙輝表示，目前還沒去探視，因為身上細菌很多，不要影響病人，但兩人都有保持訊息聯絡。黃鐙輝笑說，每次傳訊問候「還好嗎」，「他（指沈玉琳）都會回傳那種生龍活虎、非常有元氣的大貼圖，讓我看了相當安心。」黃鐙輝也預告，依照目前的復原進度，沈玉琳應該很快就能復工，與大家見面。

股市大跌免驚？黃鐙輝揭高檔回檔免操心

除了關心好友，身為演藝圈「股神」的黃鐙輝也被問到近日台股大跌的看法。他氣定神閒地表示，這只是挑戰3萬點前的高檔正常回檔。他透露自己的操作心法是「ETF只進不出」，個股則是有賺就跑，保留現金等待大盤回檔時再進場撿便宜。

不過他也感嘆，雖然投資有成，但因為背負房貸、養3個小孩、9隻貓以及岳母，每個月基本開銷逼近20、30萬，讓他苦笑說：「我根本沒有財富自由的感覺，反而壓力很大。」

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

