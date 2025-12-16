我是廣告 請繼續往下閱讀

中職衛冕軍樂天桃猿展現誠意，傳出已成功與陣中核心強打林立達成續約共識。據了解，球團端出一紙長達8年的超大型合約，總價值上看新台幣1.5億元，平均月薪更來到驚人的160萬元。這份合約若正式敲定，林立的平均月薪將一舉超越統一獅陳傑憲，成為另類的聯盟「薪一哥」，合約總值也將成為中職史上第二高。林立原本要等到明年賽季結束後，才正式具備自由球員（FA）資格。不過，樂天球團決定提前啟動談約程序。考量到林立在攻擊端的統治力與長期對球隊的貢獻，球團高層拍板定案，提出這份極具誠意的8年合約架構。這份合約的細節相當驚人，雖然在「合約總長度」與「總金額」方面，略遜於統一獅隊長陳傑憲日前簽下的10年、總值2億元的中職史上最大約，但在「平均月薪」的比較上，林立的160萬元將超越陳傑憲的140萬元，展現了樂天對於這位三屆年度MVP的高度肯定。同時，這份合約的總值也有望超越中信兄弟江坤宇及味全龍陳子豪的合約規模，穩坐聯盟歷史第二。回顧樂天桃猿（含前身Lamigo）隊史紀錄，先前最大張的合約是「小胖」林泓育在2014年簽下的5年、總值2760萬元，當時最高月薪推至90萬元。如今林立這份8年、月薪至少160萬元的超級合約，無論是長度、總額還是月薪，都將大幅刷新隊史紀錄，正式確立了他在球隊中無可撼動的看板地位。由於樂天桃猿全隊將於本週五搭機出國，參與封王旅遊行程，因此這項重磅簽約消息，預計最快要等到下週才會對外正式發布。這份合約將成為球團送給球迷與林立最棒的「聖誕禮物」。