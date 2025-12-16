我是廣告 請繼續往下閱讀

越南北部航空樞紐河內內排國際機場，正以科技升級回應快速回溫的國際旅運需求。機場管理單位宣布，國際線第二航廈（T2）將正式導入臉部辨識系統，象徵越南智慧機場建設邁入新階段。綜合外國媒體報導，新系統預計自12月19日啟用，旅客多項過去仰賴人工的流程，將由生物辨識技術取代。透過臉部比對，通關與安檢作業可在短短數秒內完成，大幅縮短排隊與等候時間，尤其對尖峰時段的國際旅客影響顯著。進入航廈後，旅客可先透過互動式觸控螢幕查詢航班資訊、確認報到櫃檯位置，並快速找到餐飲與購物設施。報到流程則全面導向自助化，乘客可在自助報到機選位並列印登機證，行李亦可自行完成秤重、貼標與託運，減少與地勤人員的接觸。對持有晶片護照的越南籍旅客而言，臉部辨識系統可直接與護照資料整合，在安檢閘門前完成身分驗證。過去需耗時1至2分鐘的人工檢查，如今可在1至3秒內放行；未使用生物辨識的旅客，也能以掃描登機證方式通過，維持彈性。完成初步查驗後，旅客還需通過自動化出境閘門，進行第二次臉部辨識，隨後進入安檢區。該區已全面升級為高階CT掃描設備，可生成多維影像，提高違禁品辨識準確度；人體掃描與金屬探測器則僅顯示中性人形影像，以兼顧安全與隱私。這波數位轉型同時搭配T2航廈擴建工程完工，航廈年旅運量由原本的1,000萬人次提升至1,500萬人次。隨著空間擴增、登機空橋與行李系統全面升級，內排機場不僅改善效率，更為越南在區域航空競爭中奠定長期優勢。