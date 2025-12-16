我是廣告 請繼續往下閱讀

墨西哥國會上週通過對亞洲超過1,400項產品課徵5%至50%不等的關稅，經濟部長龔明鑫今（16）日涉及台灣出口的課稅項目很少，且台灣出口主力的ICT資通訊產品仍然免稅，因此評估對台影響有限，且也不至於影響到電電公會赴當地設科學園區。墨西哥國會上週表決通過對亞洲進口商品徵收新關稅，新關稅將自明年起生效，涵蓋範圍廣泛，包括服裝、金屬與汽車零組件等，將對沒有與墨西哥簽署貿易協定的亞洲國家、超過1,400項產品課徵5%至50%不等的關稅。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）指出，此舉是為了保護本國產業，避免中國龐大的製造業輸出墨西哥；但因為鎖定對象包含亞洲地區，台灣恐怕也會入列。龔明鑫受訪表示，此次墨國關稅，對於台灣出口課稅的項目很少，雖然在美方要求嚴防中國洗產地轉運下，墨西哥對車用領域展開課稅，將連帶影響台灣車用廠商出口，但台灣出口大項並沒有受到影響。他提到，尤其ICT資通訊產品仍受世貿組織資訊科技協定（ITA）保護免課稅，對台影響有限，「對對對，因為他課的話，大概所有伺服器組裝都不會去了，他不會砍自己的手。」據經濟部貿易署經貿檔統計，墨國去年為我國第12大貿易夥伴、第10大出口市場、第19大進口來源國；我國為墨國第7大貿易夥伴、第6大進口來源國。台灣與墨西哥在2022年雙邊貿易額為67.38億美元，2024年已經成長至108.65億美元，期間成長6成。今年前10月更是累計228.97億美元，相當於比去年翻了1倍以上，可說是台灣近幾年的重要出口市場。我國出口至墨國商品主要為電腦、電子零組件，包括顯示卡、GPU加速卡、電腦零組件交換器及路由器、液晶平面顯示器、印刷電路等，預估如果被課徵關稅將會嚴重打擊到台商對於美國市場布局。