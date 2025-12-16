瑞典知名家居品牌 IKEA，除了組裝方便的家具之外，賣場內的餐廳也相當具有人氣。不過，近期就有民眾發現，台灣 IKEA 門市突然又賣起「冰狗」（Ice dog），畫面曝光後引發熱議。事實上，「冰狗」早在 2020 年首度現身台灣，還曾推出過芋頭、香草、巧克力等特殊口味，隨後幾年間也多次無預警復刻！
IKEA「冰狗」悄悄復活了！台灣人狂提諧音梗笑瘋
到 IKEA 除了買家具、鯊魚玩偶之外，還一定要到餐廳品嘗瑞典肉丸、肋眼牛排等美味，35 元熱狗更是必買品項。不過，昨（15）日部落客陳綾就在社群平台 Threads 上發文，表示在一間 IKEA 門市看到了「冰狗」（Ice dog）復活開賣，讓他忍不住笑喊：「IKEA 真的很煩 XDDDDD」。
由於「冰狗」諧音超像Bingo，立刻觸動台灣人超愛諧音梗的基因，也立刻吸引超過 2 萬名網友回應，「冰狗（Bingo）答對囉」、「幾年前吃過一次，現在又有了？」、「哪一間宜家？上週特地去找，沒看到啊！是在餐廳才有販售嗎？」
留言處也有不少網友好奇，這次回歸的IKEA 冰狗究竟在哪裡才能買到？根據部落客「猴子【東】遊記」發文情報指出，在一週前就已在 IKEA 台中店看到冰狗重返菜單陣容。
IKEA「冰狗」曾有特殊口味！每年不定時突襲復活
事實上，台灣 IKEA 最早開賣「冰狗」要追溯至 2020 年 8 月，當時限定於高雄、台中、台北敦北 3 間門市販售，在全台掀起話題，甚至還有不少馬來西亞網友表示，「冰狗」這項美食在當地其實早在好幾年前就已推出。
隨後 IKEA 趁勝追擊，陸續推出芋頭、香草、巧克力、芒果等隨機限定口味，限期突襲販售，「冰狗」也在 2021、2022、2023 年都有限期回歸開賣的紀錄。
至於IKEA冰狗的口感如何呢？根據吃過的顧客回報，冰狗下方的麵包仍保有一定熱度，口感偏鬆軟，再搭配低溫冰淇淋，冷熱交織的反差組合放入口中，讓不少人直呼相當美味。
資料來源：IKEA台中店、猴子【東】遊記
我是廣告 請繼續往下閱讀
到 IKEA 除了買家具、鯊魚玩偶之外，還一定要到餐廳品嘗瑞典肉丸、肋眼牛排等美味，35 元熱狗更是必買品項。不過，昨（15）日部落客陳綾就在社群平台 Threads 上發文，表示在一間 IKEA 門市看到了「冰狗」（Ice dog）復活開賣，讓他忍不住笑喊：「IKEA 真的很煩 XDDDDD」。
留言處也有不少網友好奇，這次回歸的IKEA 冰狗究竟在哪裡才能買到？根據部落客「猴子【東】遊記」發文情報指出，在一週前就已在 IKEA 台中店看到冰狗重返菜單陣容。
IKEA「冰狗」曾有特殊口味！每年不定時突襲復活
事實上，台灣 IKEA 最早開賣「冰狗」要追溯至 2020 年 8 月，當時限定於高雄、台中、台北敦北 3 間門市販售，在全台掀起話題，甚至還有不少馬來西亞網友表示，「冰狗」這項美食在當地其實早在好幾年前就已推出。
隨後 IKEA 趁勝追擊，陸續推出芋頭、香草、巧克力、芒果等隨機限定口味，限期突襲販售，「冰狗」也在 2021、2022、2023 年都有限期回歸開賣的紀錄。
資料來源：IKEA台中店、猴子【東】遊記