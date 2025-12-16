我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，行政院長卓榮泰15日開記者會宣布，不副署《財劃法》，創下憲政首例。時代力量黨主席王婉諭呼籲，此刻唯一的解方，就是補齊大法官，讓憲法法庭恢復運作，呼籲朝野別再惡鬥。王婉諭說，卓榮泰拒絕副署，等同中斷法律公布程序，在台灣憲政史上尚屬首次，行政院長不副署所引發的影響，不僅限於單一法案，而是牽動整體憲政運作，值得社會深入理解。針對《財劃法》修法背景，王婉諭指出，去年修法過程出現計算錯誤與程序爭議後，國民黨與民眾黨於上月再次推動修法。新版本雖修正數字錯誤，但未處理中央與地方事權分配問題，僅透過席次優勢，將更多財源移轉至地方政府。她指出，依三讀版本，地方統籌分配款大幅增加，同時要求一般補助款與計畫補助款只增不減，中央政府在財源不足情況下，僅能選擇擴大舉債、突破公債法15%上限，或大幅刪減中央預算，無論哪一條路，皆可能對國家財政造成嚴重衝擊。她指出，在此情況下，民進黨政府認為已無其他制度性途徑，才做出行政院長不副署的決定。行政院長拒絕副署，在形式上確實會使總統無法完成公布程序，進而阻止法案生效，但這樣的作法過去從未出現，正是因為其高度風險與爭議性。此舉等同透過程序技術，阻斷法律生效，衝擊既有憲政慣例。王婉諭說，行政院長不副署，是否構成違憲，社會上存在不同看法，在缺乏憲法法庭仲裁的情況下，立法院與行政院皆採取高度爭議手段，權力分立失衡，導致國家運作陷入失序。沒有最終裁判者，制度衝突難以化解，憲政危機不斷擴大，最終承受後果的仍是社會大眾。她呼籲，總統應儘速提出具高度專業性的大法官提名名單，國會則應停止以全面封殺方式癱瘓憲法法庭。她指出，國會可依法嚴格審查，但不應以拒審作為政治對抗手段，否則將持續加深憲政僵局，無論是《財劃法》爭議、不副署事件，或未來可能出現的立法衝突，唯有交由憲法法庭裁決，才能讓制度發揮功能，避免國家陷入空轉。