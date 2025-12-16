我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市安平區今天上午發生酒駕致死車禍！一輛民間垃圾車在慶平路作業時，遭後方48歲鄭姓男子駕駛的賓士追撞，造成23歲、才入職兩個月的陳姓女清潔人員當場夾擊身亡。目擊事故的垃圾車駕駛，立即下車拍打賓士示意後退並四處求助，焦急萬分；據了解，陳女與該駕駛為情侶，兩人僅一起工作兩個多月，女方卻慘遭酒駕奪命。至於肇事鄭男受困車內被救出後檢傷發現骨折，隨即送醫，而他酒測值高達0.95，警方已依酒駕肇事展開調查。事發在今天上午8點多，監視器畫面顯示，年僅23歲、才入職兩個月的陳姓女清潔人員，在安平區慶平路234號前協助收垃圾時，剛走到車尾，便遭後方48歲鄭姓男子駕駛的賓士高速追撞，當場血濺引擎蓋身亡。聽聞巨大碰撞聲響，垃圾車駕駛立即下車拍打賓士車身示意後退，並四處求助、焦急萬分。原來，陳女與垃圾車駕駛兩人正在交往中，不料，才一起工作兩個多月，女友卻慘遭酒駕撞死，命喪自己眼前，令人痛心。根據《三立新聞網》報導，陳女男友表示，事故發生瞬間「只聽一聲巨響」，女友便被夾在賓士與垃圾車之間，不幸身亡。他指出肇事賓士駕駛速度很快，目睹整個過程讓他心痛不已，也忍不住自責若女友當時沒有走到車尾，是否就能避免這場悲劇。事發後，肇事的賓士車駕駛鄭男受困車內，造成肢體擦傷及雙腳骨折，經救援後緊急送醫搶救。警方表示，鄭男酒測值高達0.95，明顯超標，已涉酒後駕車肇事；詳細肇事原因將由警方報請檢察官相驗釐清，全案將依公共危險及過失致死罪偵辦。