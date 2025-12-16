我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賓賓哥（如圖）近年來靠著公益形象人氣大增。（圖／江建樺臉書）

知名網紅「賓賓哥」在直播發放現金、救助弱勢形象受到關注，然而近來爭議不斷，遭控訴利用公益形象販賣泰國佛牌、古曼童給粉絲，卻被抓包是假貨、劣質品，從中賺取暴利，斂財金額破億元。對於指控，賓賓哥表示佛牌是真是假，不是靠風向，而是靠事實、來源與專業站得住腳。根據《鏡週刊》報導，有粉絲爆料賓賓哥所販售的佛牌、古曼童等，品質令買家質疑，認為他從中牟取暴利、坑殺粉絲，目前已有多人受害、斂財金額破億元。根據《聯合報》報導，賓賓哥反擊相關指控，表示：「佛牌是真是假，不是靠喊話，也不是靠帶風向決定，而是靠事實、來源與專業站得住腳。」賓賓哥認為有人做正當生意，有人卻選擇走歪路，透過爆料、抹黑、操作輿論來打擊對手，自己不怕競爭，但拒絕抹黑。賓賓哥近年來靠著公益形象人氣大增，不過卻有爆料者稱，陸續有粉絲向她抱怨，說買到假佛牌、斷頭古曼童賺暴利，才發現賓賓哥只是把大家當搖錢樹；另一名爆料者則透露，每個月消費5萬者可以加入VVIP群組，賓賓哥甚至會在群組報明牌稱「帶大家把錢賺回來」，最後才發現是套路。