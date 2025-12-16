Apple Watch除了看訊息、運動紀錄外，不少人也會戴著睡覺來監測睡眠品質。不過，智慧手錶的續航力一直是果粉最頭痛的問題。近期Threads上有網友發文求助，自己的Apple Watch變成「吃電怪獸」，不解到底該何時充電？貼文一出釣出大批內行網友解答，多數建議洗澡時充電最佳時機，同時平日開啟低耗電模式、關閉噪音偵測等功能，讓舊錶續航也能回血。
一名網友在網路論壇發文表示，看到許多人會拿Apple Watch來偵測睡眠，但他相當困惑「這樣是什麼時候充電呀？」原PO透露，自己的手錶型號是Apple Watch SE2，電池健康度僅剩77%，現在已經變成了「吃電怪獸」。他無奈指出，若一整晚沒充電，早上起床電量直接「折半」，接著上班又要使用，根本找不到時間充電。
貼文曝光後，引發討論。綜合網友意見，解決Apple Watch續航焦慮主要有兩大關鍵：
第一招：善用「洗澡」零碎時間
大多數的網友一致推薦「洗澡時」是最佳充電時機。有人分享說：「每天晚上洗澡時充電，12點睡覺時戴上開啟睡眠模式，早上7點起床還有80%電量」。若擔心充不飽，網友建議可以採取「分段式充電」，例如「回家洗澡時先充，睡前再戴上」，或者是「早上刷牙洗臉時再補充一下」，如此一來手錶用一整天都沒問題。
第二招：開啟「低耗電模式」
針對原PO電池健康度較低的問題，許多過來人強烈建議平日要開「低耗電模式」。有網友表示：「強推低耗電模式！我原本覺得要買新手錶了，用低耗電彷彿新生」。此外，也有人建議關閉非必要功能來省電，例如關閉永遠顯示、噪音偵測，以及僅開啟常用APP的通知，都能有效延長電池壽命。
有內行網友提供解法，但同時有人不解，認為「除了Apple外，其他牌子很多都能1-2周充一次就好，到現在還是想不通為什麼蘋果做不到？」像是Garmin、小米都只要兩～三週才充一次，認為如果真的受不了蘋果每天都要充電的話，不如就換手錶吧。
資料來源：Apple Watch、Threads
