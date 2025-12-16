我是廣告 請繼續往下閱讀

停職中新竹市長高虹安於立委任內涉詐領助理費案，一審依貪污罪判刑7年4月，二審今（16）日改依偽造文書罪判6個月，得易科罰金。對此，陽明交大法律學者林志潔也分析三點，一二審法律適用見解不一致，檢察官一般都會上訴。對於高虹安涉詐助理費案二審改判，林志潔回應，第一、依照地方制度法，二審無罪高市長可復職；第二、一二審法律適用見解不一致，檢察官一般都會上訴。第三，林志潔說，雖第三審法律審原則上是書面審查，高市長不必再頻頻跑法院，但除貪污案件外，還有誣告案，將來依然要花許多心力處理訴訟，「新竹需要清廉有治理能力的首長，希望市政不要再空轉」。最後，林志潔呼籲，在選舉上，政黨要以候選人的操守專業、對城市的規劃和服務熱誠，來尋求市民的支持，不能將勝選寄望於競爭者合作的破裂，才是正確的態度。