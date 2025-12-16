我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，行政院長卓榮泰15日開記者會宣布，不副署《財劃法》，創下憲政首例。未來行政、立法兩院僵局，會如何發展？藍營目前仍未決定如何反制，有藍委坦言無計可施，作家「逆風的烏鴉」揭三種劇本，認為不論哪一種狀況，民進黨都穩賺不賠，贏麻了。「逆風的烏鴉」說，第一種狀況就是，藍白置之不理，但如此一來，未來賴政府對不如己意法律都不副署、不公布，結果是民進黨贏麻了。第二種狀況，藍白倒閣，賴政府解散國會，重新改選，如果民進黨如願過半，民進黨贏麻了，如果民進黨仍未過半，還是任命民進黨的人士當閣揆，還是對不如己意的法律不副署、不公布，甚至可以再度對藍委發動大罷免，民進黨還是贏麻了。最後一種狀況是，讓憲法法庭重新運作，重修《憲法訴訟法》讓《憲法》法庭得以開庭，大法官都綠的，判定賴政府所有作為都不違憲，藍白修法都違憲，結果還是民進黨贏麻了。