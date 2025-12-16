我是廣告 請繼續往下閱讀

在第33屆東南亞運動會馬球賽場上，泰國隊寫下歷史新頁。率隊奪金的關鍵人物，正是王權集團（King Power Group）執行主席艾亞瓦．斯里瓦達納帕巴（Aiyawatt Srivaddhanaprabha），這場勝利不僅為泰國體壇增添榮耀，也讓這位商界重量級人物再度成為焦點。決賽於12月10日登場，艾亞瓦與弟弟阿披切（Apichet Srivaddhanaprabha）聯手，搭配隊友納塔蓬與塔納辛，在讓分2至4球的決賽中，以7.5比0橫掃汶萊，強勢摘下金牌。艾亞瓦賽後表示，全隊長時間密集訓練，並在關鍵戰役中完整執行戰術，絲毫不敢輕敵。場外的艾亞瓦，同樣是泰國商界舉足輕重的人物。他目前掌舵王權集團，該集團為泰國最大機場免稅零售商，業務遍及全國主要機場與觀光據點，其弟弟阿披切亦在集團內擔任高階管理職務，兄弟共同延續父親的事業版圖。王權集團由已故父親維猜．斯里瓦達納帕巴一手打造。維猜原姓拉克西亞松，1989年從曼谷市區一家免稅店起家，逐步擴張為橫跨零售與觀光的商業帝國，並於2012年獲泰王蒲美蓬賜姓「斯里瓦達納帕巴」，象徵「進步榮耀之光」。2018年維猜因直升機事故辭世後，艾亞瓦正式接棒，全面接管集團營運。至2023年，王權集團已在全泰經營11家免稅據點，同時涉足零售、飯店與地標型不動產。不過，近年受中國團客減少影響，集團也啟動重整計畫，關閉部分門市以因應市場變化。對艾亞瓦而言，這面東南亞運金牌的意義，遠超過比賽本身。他直言，馬球能重返區域運動舞台，源於父親當年對這項運動的投入與推廣，如今以選手身分站上頒獎台，是對父親最深的致敬，也為泰國馬球寫下承先啟後的重要一章。