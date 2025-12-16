我是廣告 請繼續往下閱讀

面對台海威脅不斷，總統賴清德日前投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）補充國防特別預算，預計在2026年至2033年之間，目標達GDP的5%，孰料遭到藍白聯手兩度封殺。對此，民進黨立委林楚茵反酸，藍白就是「裝睡叫不醒」，引用日本防衛大臣小泉進次郎的話回應藍白，「質疑台灣增加國防預算前，先去跟中國說」！林楚茵表示，日本2026年度防衛費9兆日圓（約1.8兆台幣）創歷史新高，在野議員質疑「增加軍費無助和平」，防衛大臣小泉進次郎霸氣回應：「中國20年內軍事預算成長7倍，請想清楚這話該跟誰說」！小泉強調，如果日本什麼都不做，會讓區域軍事失衡，可能讓其他國家誤判日本容易入侵，強化防衛能力有助於提升嚇阻力。小泉提醒提出反對的共產黨議員，只有日本單方面增加防衛預算的前提本身就不對。林楚茵接續提醒阻擋「國防特別預算」的藍白兩黨，看看日本想想自己，日本在野黨就算不支持，至少讓執政黨好好在國會說明，反觀台灣兩大在野黨在幹嘛？國民黨主席鄭麗文稱國防預算占GDP 3%「已經太多」；藍委胡亂爆料，抹黑國防採購案；藍白聯手兩度封殺「8年1.25兆」國防特別預算，仍卡在「程序委員會」，連討論機會都不給！林楚茵指出，面對中國威脅，日本增加防衛預算、美國通過「豪豬法案」挺台，民主國家都在築牆增加防衛；台灣首當其衝，藍白卻跟中共裡應外合「拆牆」、阻擋台灣自我防衛。她強調，強化防衛才能提升嚇阻力，這麼簡單的道理，藍白就是「裝睡叫不醒」，借用小泉大臣的話回應藍白：「質疑臺灣增加國防預算前，先去跟中國說！」