▲豐原葫蘆墩公園的軟埤仔溪燈區，則主打「沉浸式光影體驗」(圖／水利局提供2025.12.16)

迎接耶誕與跨年佳節，台中市政府水利局今年以「光之河谷・幸福延續」為主題，打造長達數月的冬季專屬水岸光廊。繼綠川興大段率先亮燈後，明（17）日將正式點亮豐原陽明市政大樓、葫蘆墩圳及軟埤仔溪等三大燈區，四大場域串連成一條璀璨的節慶光影軸線，展期橫跨耶誕、跨年直至明年元宵，邀請市民在冬夜漫步水岸，感受光影交織的浪漫氛圍。水利局長范世億表示，今年的光環境設計結合在地水文特色，由綠川興大段（南區學府路至忠明南路）於12月12日打頭陣。該區以「冬日星光流域」為概念，運用藍白冰河、粉白耶誕及暖白陪伴等多層次光色，搭配水面倒影與欄杆光瀑布，營造出宛如星光流動的視覺饗宴，自亮燈以來已成為南區熱門的夜間散步與拍照亮點。明(17)日重頭戲則在豐原區登場。豐原陽明市政大樓將化身「雪國聖誕」，除了大型聖誕樹與光瀑布外，整點時刻更將搭配「飄雪效果」，讓民眾在台中也能感受濃厚的北國氣息。同步亮燈的葫蘆墩圳（三豐路至三民路段及豐原國小前圓環），主題為「水岸飛馬・幸福葫蘆墩」，巧妙融合耶誕至春節的節慶意象，透過飛馬造型、金色瀑布與願望光束，象徵「願望在豐原升空、幸福在水岸落地」。位於豐原葫蘆墩公園的軟埤仔溪燈區，則主打「沉浸式光影體驗」。在第三、四區沿岸規劃了「水光聖誕」、「雪之心境」等四大主題，利用「光－水－倒影」的折射效果，打造出夢幻的童話場景，讓民眾彷彿置身於流動的畫卷之中。水利局說，四大燈區將持續展出至115年3月3日。為方便民眾前往賞燈，各區亮燈時間規劃如下：綠川興大段：每日17:30至22:00。葫蘆墩圳：每日17:00至22:30。豐原陽明市政大樓&軟埤仔溪：週一至週四17:30至22:00；週五至週日（含例假日）延長至22:30。此外，水利局也預告壓軸驚喜，陽明市政大樓將於115年1月5日推出「城市IP驚喜亮相」，屆時將有期間限定的神秘主題供民眾打卡拍照。水利局誠摯邀請市民朋友與親友相約，沿著光之河谷漫步，共享台中最動人的冬季節慶風景。