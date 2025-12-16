秋冬季節還是要喝手搖飲料！鶴茶樓表示，獨創「酪梨」新配料，酪梨珍珠、酪梨凍與諧音梗「酪吉酪梨」都第2杯半價！五桐號表示，草莓季開喝草莓抹茶奶霜、雪絨草莓奶酪，還送「1360茶韻之時」隨身小香；麻古茶坊表示，回歸經典芋泥開喝金絨芋泥鮮奶、金絨芋泥玉米圓等。《NOWNEWS今日新聞》記者整理3大手搖飲料新品，本文提供給讀者一次掌握。
鶴茶樓：酪梨珍珠、酪梨凍新配料！5大新品手搖飲料「第二杯半價」
鶴茶樓又有全新配料！獨創「酪梨珍珠」、「酪梨凍」讓人眼睛一亮。使用真材實料的酪梨果肉，手工製作成「酪梨凍」，保留濃濃純粹的森林奶油香氣；「酪梨珍珠」則汲取酪梨香氣，壓縮成晶透渾圓的淡綠色粉圓。鶴茶樓推薦酪梨大師5大手搖飲料新品開喝：
1、「酪吉酪梨」L 90元：大玩諧音梗在酪梨牛奶冰沙中加入酪梨凍、酪梨珍珠，咀嚼控必愛。
2、「酪梨凍蕎麥那堤」M 75元、L 85元：充滿炒焙穀香的蕎麥那堤裡喝得到手工酪梨凍，無咖啡因推薦。
3、「酪梨珍珠鶴頂那堤」M 70元、L 80元：酪梨大師系列獨創酪梨珍珠，Q彈的酪梨珍珠越嚼越香，搭配帶有熟果香的鶴頂那堤一喝上癮。
4、「酪梨凍鶴頂那堤」M 70元、L 80元：招牌淡雅的鶴頂那堤，也可搭配酪梨凍，入口即化的口感與清爽奶茶香氣很相襯。
5、「酪梨珍珠蕎麥那堤」M 75元、L 85元：焙穀香氣中開喝清甜酪梨珍珠，同樣是無咖啡因推薦款。
鶴茶樓新配料「酪梨凍」、「酪梨珍珠」，可以任何茶底加價15元搭配。12月17日新上市開賣，一日限定優惠酪梨大師系列「第二杯半價」！限到店消費，線上預訂／外送不適用；每人限購2組／價低優惠。
五桐號：草莓抹茶奶霜、雪絨草莓奶酪！送「1360茶韻之時」隨身小香
五桐號12月19日開喝草莓季，療癒開喝「草莓抹茶奶霜」以京都宇治抹茶粉搭配草莓自然酸甜、再加入鮮乳奶霜；冬季限定新鮮草莓 × 醇厚奶香 × 綿滑奶酪的「雪絨草莓奶酪」，酸甜口感超誘人。
12月19日起消費滿150元，即可獲得聯名KLOWER PANDOR限量「1360茶韻之時」隨身小香乙份；數量有限贈完為止。
麻古茶坊：金絨芋泥鮮奶、金絨芋泥玉米圓！
麻古茶坊回歸經典綿密大甲芋頭打造的芋泥系列，並獨創玉米風味、融合現磨玉米汁調製的「金絨芝芝」奶蓋，還獨家開吃包心玉米碎粒的「玉米圓」，一咬Q彈甘甜。4大必喝手搖飲料推薦：
1、「金絨芋泥鮮奶M」北、中、東、離島80元／南部75元：綿密大甲芋泥搭配「金絨芝芝」，香濃芋頭鮮奶中多了一股玉米清甜穀香。
2、「金絨芋泥玉米圓M」：北、中、東、離島80元／南部75元：金絨芋泥鮮奶加入獨創包心玉米圓，越嚼越香。
3、「濃厚芋泥鮮奶M」：北、中、東、離島70元／南部65元：嚴選大甲芋頭蒸煮、並保留細緻顆粒口感，搭配香醇鮮奶，是芋頭控的必喝的麻古招牌
4、「芋泥波波鮮奶2.0 M」：北、中、東、離島70元／南部65元：黃金比例的濃厚芋泥與鮮奶、加入Q彈波波，開喝升級版的濃郁香Q最暖心。
資料來源：鶴茶樓、五桐號、麻古茶坊
