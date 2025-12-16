阿富汗獵犬以修長比例與柔順長毛聞名，行走時毛髮隨風擺動，總給人高貴又疏離的印象，過去甚至被形容神似台灣女星楊謹華。近期一隻名叫Samantha的阿富汗獵犬在社群平台爆紅，憑藉高冷外型與誇張時尚穿搭，被網友封為「狗界超模」。牠不只毛髮保養到位，造型更是全面比照人類時裝週，從貂皮大衣、西裝襯衫到披肩、墨鏡一應俱全，連髮型都隨穿搭變化，成為話題十足的寵物明星。
超潮阿富汗獵犬Samantha爆紅！狗界穿搭網紅：超模等級
天生以修長體態與飄逸長毛著稱的阿富汗獵犬，向來被視為狗界貴族，近期在社群平台上，一隻外型與氣場兼具的超潮阿富汗獵犬Samantha引發討論，不只顏值出眾，整體造型更是精心打造，被封為名副其實的「狗界超模」。
Samantha現居蘇格蘭愛丁堡，在IG與TikTok上皆累積十多萬名追蹤者，相關影片動輒破百萬觀看，人氣直逼網紅等級。Samantha的個人簡介中自我形容為「要求高、固執、凡事靠自己，而且永遠是對的」，風格鮮明，也與牠的穿搭氣場高度吻合。
Samantha時尚穿搭曝光！髮型也超用心 吸大票粉絲追蹤
Samantha的造型路線走冷調奢華風，經常以全套穿搭亮相，從復古人造貂皮大衣、正式襯衫西裝，到粗毛呢外套輪番上陣，時而像金融圈菁英，時而化身投資眼光精準的貴婦。配件同樣不馬虎，披肩、絲巾、包包、墨鏡與髮飾都經過細緻搭配，整體完成度高到讓不少網友懷疑，幕後操刀者是否來自時尚圈。
除了服裝，Samantha的髮型變化也成為一大亮點，長毛時而自然披散，時而整理成包頭、公主頭或馬尾，還會搭配貝蕾帽、毛帽、髮箍與絲巾，偶爾點綴蝴蝶結，造型數量多到彷彿在示範髮型大全。再加上主人幽默又精準的文字搭配，讓每則貼文都話題十足，也難怪吸引大批愛時尚、愛毛孩的粉絲持續追蹤。
我是廣告 請繼續往下閱讀
天生以修長體態與飄逸長毛著稱的阿富汗獵犬，向來被視為狗界貴族，近期在社群平台上，一隻外型與氣場兼具的超潮阿富汗獵犬Samantha引發討論，不只顏值出眾，整體造型更是精心打造，被封為名副其實的「狗界超模」。
Samantha現居蘇格蘭愛丁堡，在IG與TikTok上皆累積十多萬名追蹤者，相關影片動輒破百萬觀看，人氣直逼網紅等級。Samantha的個人簡介中自我形容為「要求高、固執、凡事靠自己，而且永遠是對的」，風格鮮明，也與牠的穿搭氣場高度吻合。
Samantha的造型路線走冷調奢華風，經常以全套穿搭亮相，從復古人造貂皮大衣、正式襯衫西裝，到粗毛呢外套輪番上陣，時而像金融圈菁英，時而化身投資眼光精準的貴婦。配件同樣不馬虎，披肩、絲巾、包包、墨鏡與髮飾都經過細緻搭配，整體完成度高到讓不少網友懷疑，幕後操刀者是否來自時尚圈。
除了服裝，Samantha的髮型變化也成為一大亮點，長毛時而自然披散，時而整理成包頭、公主頭或馬尾，還會搭配貝蕾帽、毛帽、髮箍與絲巾，偶爾點綴蝴蝶結，造型數量多到彷彿在示範髮型大全。再加上主人幽默又精準的文字搭配，讓每則貼文都話題十足，也難怪吸引大批愛時尚、愛毛孩的粉絲持續追蹤。