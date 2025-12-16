我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，高等法院今（16）日逆轉貪污罪為無罪，改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。對此，桃園市議員凌濤表示，高虹安官司大勢底定，也為在野新竹縣市的選情，注入一股強心針，當新竹縣提名底定之後，藍白新竹合，新竹縣市一起贏。高虹安因涉嫌違反《貪污治罪條例》利用職務上機會詐取財物罪案件，台灣高等法院今天撤銷台北地方法院一審有罪判決改判無罪。對此，凌濤今天在臉書分享，高虹安遭到綠營排山倒海追殺，無論是檢調司法手段、特定媒體毀滅、還是加碼罷免，都可以看出綠營毫無底線。如今二審合議庭還給高虹安清白，即刻復職新竹市政府市長職務，希望外界還給新竹市民一個穩健安定的施政空間。凌濤也曬出照片，這是大罷免期間兩人在新竹宣講場合的合照，當時我們跟李縉穎主委替高虹安贊聲、對戰綠營發起的大惡罷，替她感到相當不捨，新竹市民最終是做了最有智慧的選擇，讓新竹繼續發展，祝福高虹安、也祝福新竹市民。凌濤說，而高虹安官司大勢底定，也為在野新竹縣市的選情，注入一股強心針。從反惡罷到2026選戰，新竹縣市成為藍白合的主要示範區；當新竹縣提名底定之後，藍白新竹合，新竹縣市一起贏。