我是廣告 請繼續往下閱讀

台電今年1月至10月稅前盈餘為694億元，台電今（16）日透露，11月財報可能在損益兩平線附近，但按去年12月台電單月虧損逾百億元來估，12月應會虧損，全年盈餘預估上看500億元，也是結束2022年起的連續3年虧損。據台電網站統計，今年1至10月稅前盈餘為694億元，主因為國際燃料價格下滑，再加上10月調漲民生用電價格，對於台電財務均有幫助。然而，台電負債比率仍高達90.6%，處於高水位。台電副總蔡志孟表示，11月財報應可以達到損益兩平，12月台電按照往年應虧損逾百億元，預估今年營收約會落在500億元。據悉，台電12月虧損較多主因是因為離岸風電併網，東北季風來臨發電量大增，台電按每度6元至7元的躉購費率收購，購入電力成本大增；今年有更多風電機組併網，12月虧損已在預期之內。然而，台電賺錢，第一要務還是拿來「打虧」。今年第3次電價費率審議會時已決議，考量政府爭取台電撥補預算屢遭否決，決議台電公司因2022年起國際局勢變化，電價應調未調整下，所產生的累積虧損未彌平前，不提撥電價穩定準備，讓台電強化財務結構，未來可減少利息負擔，持續投入各項電力建設，穩定國內電力供應。