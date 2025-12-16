我是廣告 請繼續往下閱讀

▲季芹（中）班機遭取消後，與兒女改搭新幹線。（圖／季芹IG@chin_chin416）

藝人夫妻檔季芹和王仁甫在2006年結婚後，育有一對兒女，常常會在社群分享家庭生活的他們，在昨（15）日透露原本預計在北海道滑完雪後，搭飛機到東京，但意外遇到大暴雪，導致飛機無法正常起飛，就連隔天的班機都不一定可以正常飛，所以只好改搭新幹線，把2天行程都打亂，讓季芹忍不住自嘲是「母子三人的漂流記」。季芹昨日在IG透露原本前一天要從北海道搭飛機到東京，不料在北海道遇到大暴雪，導致班機被取消，隔天要等到晚上9點才有班機，還不一定正常起飛，所以決定改搭新幹線，「要從札幌機場坐火車到函館，再從函館搭早上的新幹線前往東京」，讓季芹忍不住嘆：「唉⋯兩天的行程就沒了」，還抱怨機票退票花了日幣45000（約台幣9100），買新幹線到東京又花了105000（約台幣21300）。多個計劃之外的事情，讓季芹直呼：「大暴雪不浪漫了」。不過季芹也樂觀表示：「來都來了就衝一波函館朝市吧！母子三人的漂流記」，還慶幸老公王仁甫回台的班機正常起飛，「雖然大延誤到半夜兩點才到」。而母子三人的漂流記，也引發大家關注，「哇噻，被迫開始旅遊番外篇」、「都發生了，那就享受當下」、「好特別的體驗！你們一定要注意安全喔～」、「說明一切都是最好的安排，安全最重要」等。季芹日前在社群分享於東京為女兒慶祝19歲生日的照片，感嘆：「時間真的快得讓人措手不及，一眨眼我們居然把女兒養到19歲了」，透露今年樂樂生日全家剛好在日本，「身為把安排行程當人生KPI在衝的爸媽，怎麼可能不來一個『從醒來一路玩到生日結束』的超級馬拉松生日」。超狂的慶生行程，讓季芹忍不住搞笑喊話女兒未來另一半，「說真的…把生日過到這個規格了，未來她的另一半，真的要傷腦筋囉（在這邊先向未來的那個他說抱歉囉）」，直接讓大家笑翻。