除了亞洲六地之外，彭博列出2026年全球25大最佳旅遊目的地名單還包括：

2026年即將到來，你是否已計畫明年的旅遊行程？《彭博》16日公布「2026年全球25大最佳旅遊目的地」名單，亞洲共有6個地點入選，台灣亦有城市上榜，台北市名列在榜單上，彭博也揭曉原因。《彭博》16日撰文推薦2026年最值得造訪的25個旅遊目的地，這是彭博第十年公布這一榜單，這份年度旅遊榜單歷時一年彙整完成，報導提到，這25個地點融合了煥然一新的經典之選，也有鮮為人知的寶藏之地，每個目的地都充滿著全新的豐富體驗和創意活力。其中既有從未考慮過的蘇格蘭島嶼，也有不在日本或泰國的亞洲美食之都，還有擁有豪華新度假村的壯麗國家公園。此外，還有希臘山脈（而非希臘群島）、阿根廷的陸地帆船之都，以及加勒比海的靜謐奢華之都。彭博指出，這份榜單非常注重「高CP值」，推薦那些能輕鬆以每晚500美元以下價格入住高級飯店的目的地，避開過度觀光與價格失控的熱門地點，彙整1年的名單一共蒐集並追蹤來自數百個來源的旅遊新聞，與全球值得信賴的旅遊專家交叉驗證，並派遣記者走實地觀察。最終完成既新穎又可靠的2026年旅遊藍圖，充滿驚喜且保證令人滿意。在這份榜單中，亞洲共有6個地點入選，分別為台灣台北市、哈薩克阿拉木圖、印尼羅地島、印度老虎保護區國家公園、馬來西亞檳城，以及位於西南亞的中東國家阿曼。彭博提到，台北是「崛起中的美食之都」，除了已風靡全球的珍珠奶茶與夜市文化外，台北的餐飲風貌也持續進化，逐漸形塑出兼容傳統與創新的城市飲食樣貌。報導指出，在台北可看到雞肉飯攤販和現代風格鮮明的咖啡館與餐廳並立，結合藝術展覽的麵包店，呈現多元文化交織景象。《彭博》建議，3月至5月及9月至11月為造訪台北氣候最為適合的時段，相較之下，8月適逢颱風季，較不適合安排旅遊。阿根廷巴雷阿爾（Barreal）、義大利薩丁尼亞（Sardinia）、非洲加彭、美國歐扎克高地（The Ozarks）、希臘群山（The Greek Mountains）、非洲塞內加爾達卡（Dakar）、蘇格蘭賀布里底群島（Scottish Hebrides）、美國德州（Texas）、非洲坦尚尼亞香料島（Tanzania's Spice Islands）、秘魯利馬（Lima）、美國南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston, South Carolina）、土克斯及開科斯群島（Turks & Caicos）、奧地利維也納（Vienna）、加拿大洛磯山脈（The Canadian Rockies）、南美洲蓋亞那（Guyana）、法國科西嘉島（Corsica）、墨西哥帝王蝶保護區（Mexico’s Butterfly Sanctuaries）、美國舊金山（San Francisco）以及西班牙埃斯特雷馬杜拉（Extremadura）。