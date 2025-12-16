Google Maps已經成為現代人出遊找景點、餐廳的重要軟體，因此地標上的星數與評論內容，很可能直接影響生意，也成為店家相當看重的資訊。不過，近期就有民眾在美國一間餐廳的評論中，看到了只有台灣人看得懂的「5星負評」，下方還吸引店家老闆留言道謝，內容曝光後，卻讓超過10萬名台灣網友笑瘋回應。
只有台灣人看得懂！她見「5星負評」讓同鄉避雷
近期有網友在社群平台Threads上分享，自己前往美國奧蘭多旅遊，使用Google Maps尋找餐廳用餐時，發現當地有一間知名餐廳，累積超過1萬則評論，而且多為英文好評，直到她看見一則「只有台灣人看得懂的評論」，才立刻打消前往用餐的念頭。
這則評論是在2個月前留下，雖然給予5顆星好評，但內容卻寫道：「哇乾尬午告油，理掐貴森森，哩哪係跨屋哇勒蝦蝦秘，我建議哩尚好賣來」，原來評論者是用台語語調直接打字，翻譯成實際意思就是「我覺得食物有夠油，而且價格又貴，你如果看得懂我在寫什麼，我建議你最好不要來」。
這種幾乎只有台灣人看得懂的「台式中文」，讓店家老闆完全無法參透其中含意，因此看到5星評價後，便直接回應：「感謝您抽空與我們分享您的回饋，顧客的經驗分享對我們來說意義重大，很高興我們能符合您的期望！期待很快能再次見到您！」
台式中文「5星負評」太強了！作者現身：舉手之勞
有台灣網友在美國餐廳留下台式中文「5星負評」的貼文曝光後，立刻吸引超過10萬名網友按讚，不少人留言表示：「這堪比台灣在地的摩斯電碼，外國人根本找不到理解方法」、「超聰明！五星評價才不會被刪留言，因為一星太明顯就失去加密的意義」、「這是一種三層加密語言，第一層是中文，外國人一定看不懂，第二層是繁體，使用簡體的人不一定看得懂，第三層是用非正統方式展現地方方言，這才是最深層加密的部分」。
在留言區中，也出現這則「5星負評」的作者親自現身回應：「舉手之勞，不足掛齒！」
Google Maps看見用戶需求了！推「匿名評論」不怕被找麻煩
雖然這次超聰明的台灣網友，透過台式中文「5星負評」拯救了同鄉不踩雷，但是過去有許多民眾吃到難吃食物，卻害怕留下負評而被店家纏上，因此反而選擇默不出聲，後面的顧客只能繼續踩雷。
對此，Google也在11月底宣布推出「暱稱評論」新功能，讓用戶可以自訂顯示名稱和頭像發表評論，不會在Google Maps顯示出自己的Google 帳號資料，防範店家透過資料進行肉搜報復。
不過，Google也強調，這項新功能只有「對外匿名」，用戶留下來的評論內容仍與原帳號綁定，可以在後台查詢，因此顧客惡意虛假評論，Google也會幫忙店家審查內容，以維持社群的公平性哦！
資料來源：Google Blog
Google Maps看見用戶需求了！推「匿名評論」不怕被找麻煩
