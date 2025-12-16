我是廣告 請繼續往下閱讀

▲夢多先前就曾多次發聲力挺台灣，堅定立場讓許多網友感動。（圖／夢多臉書）

日籍男星夢多（本名大谷主水）來台灣發展近20年，經常透過社群分享個人觀點，也對台灣這片土地展現高度認同。不過，近日他發表挺台灣的言論，遭罵「日本鬼子」、「滾回去日本」，夢多坦言自己也曾被威脅過、被廠商退工作，失去蠻多錢，但他仍堅定表達立場，直言：「台灣就是國家，永遠都不會變。」夢多無奈表示，只是表達自己的意見，就受到各種謾罵，甚至對他爆粗口，他坦言以前也曾被威脅過，甚至有廠商直接退他工作，失去蠻多錢。不過，仍然有許多支持他的人，讓夢多欣慰表示不害怕，也清楚知道自己身處演藝圈，不講這些比較好，「但是同時我是愛台灣的日本人，我對台灣說不完的感謝」，即使工作沒了、變窮也沒關係，因為「台灣就是國家，永遠都不會變」。夢多直言，會選擇與他合作的廠商，都知道他的風格，除了感謝廠商們的包容，他也喊話：「想要退我工作的人就退吧。」事實上，夢多先前就曾多次發聲力挺台灣，而日本首相高市早苗因發表「台灣有事」的說法，引起中國強烈反彈，夢多當時就大讚：「我們的首相做得好，超棒！」引起網友一片讚聲。貼文曝光後，台灣網友也對夢多表達感謝，回覆：「謝謝你為台灣發聲」、「九州男子漢才不怕那群小雞」、「放心～支持你的人是多數」、「感謝您對台灣的熱愛，大部分的台灣人是認同台灣的」。