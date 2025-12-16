我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德昨天主持國政茶敘，會後行政院長卓榮泰宣布不副署《財劃法》，賴清德特別透過影片向國人說明，內容也提及，「在野黨正推動修法，讓5萬元以下的貪污免除刑責」。對此，國民黨立委王鴻薇今（16）日砲轟，包括民進黨立委蔡易餘、賴瑞隆都提案相同內容，不知道現在是在給誰難堪？王鴻薇今天在臉書發文表示，昨天晚上，賴清德深夜發表影片，宣示力挺行政院長拒絕副署財劃法。然而短短一個影片，除了露出違憲把自己當皇帝的真面目，更暴露出賴清德完全不知民間疾苦，只會關在總統府裡算計。王鴻薇說，賴清德於影片痛批在野黨通過，「讓五萬元以下貪污免除其刑」，賴清德該不會連社會矚目的「清潔員送32元舊電鍋涉貪案」都不知道吧？這件事情源自於，台北市環保局一名黃姓清潔隊員，將回收殘值32元電鍋轉贈拾荒老婦，被檢方依貪污罪起訴，後經法院判處有期徒刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年，引發情輕法重質疑，甚至讓許多民眾連署求情。王鴻薇砲轟，賴清德是每天都在總統府裡想著怎麼鬥爭在野黨，連社會發生這麼重大的事都不知道嗎？還是這種底層人民生活，我們賴大總統不屑一顧？王鴻薇續指，也就是因為此案曝光引發關注，「法務部」才啟動修法程序，擬針對小額貪汙案件，若符合要件，可減刑甚至免刑，程序持續推動中。除了法務部，包括民進黨立委蔡易餘、賴瑞隆都提案相同內容，不知道現在是在給誰難堪？王鴻薇直言，法務部長鄭銘謙、立法委員蔡易餘、賴瑞隆，你們哪個是賴清德口中，「挺貪污傷害國家廉政」的，拜託自己站出來跟賴清德道歉。