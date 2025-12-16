我是廣告 請繼續往下閱讀

近年來，在日幣貶值等因素下，吸引不少外國人前往日本置產或購買土地。不過日本內閣府16日公布，境內重要安保設施附近房地產外國人、外企購入情況，去年在37個都道府縣達到土地1744件、建物1754件，總計3498件。若按國家或地區別來看，中國以1674件居首，佔比接近五成。根據時事通信、產經新聞等日媒報導，內閣府根據《重要土地等調查法》，將自衛隊和美軍基地等重要設施周邊約1公里以及國境離島等指定為「注視區域」或「特別注視區域」，並調查土地的利用狀況。本次調查對象為截至2024年度為止指定的583個區域，在本年度總共有11萬3827筆交易發生，包括土地6萬9677筆、建物4萬4150個。這是自2022年該法施行後的第二次調查。前一次調查僅有371件，但由於本次調查對象增加了近7倍，無法進行單純比較。其中外國人或外國法人取得的件數為3498筆，佔總體的3.1%。若按國家或地區別來看，中國買主是取得重要安保設施旁房地產最多的外國人，達到1674件；其次是台灣人414件、韓國人378件、美國人211件。從區域來看，共有37個都道府縣有外國人或外國法人進行土地等交易。調查指出，在東京都北區的自衛隊補給統制本部、防衛省市谷廳舍等都市地區的重要設施周邊，外國人或外資法人取得的案例較多。內閣府指出，外國人取得的房產多為公寓或集合住宅，中國人大多是在東京首都圈以投資為目的購置。《重要土地等調查法》規定，若土地的使用方式有妨礙重要設施功能之虞，政府可發布停止使用等命令。不過在去年度並未確認有此類行為，內閣府表示，將透過定點觀測的方式，防範外國人進行妨礙國家安全的行為。